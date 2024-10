Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 continúan este martes 15 de octubre, con Argentina liderando la tabla y Chile en el último puesto tras la victoria de Perú sobre Uruguay. Ricardo Gareca no podrá contar con Pavés y Palacios para el duelo de Colombia vs. La Roja. La jornada también incluye Uruguay vs. Ecuador, Argentina vs. Bolivia, Paraguay vs. Venezuela, y Brasil vs. Perú, con transmisiones de ESPN, Chilevisión, Disney+ y Mega. Además, se pueden consultar los horarios y la programación de los partidos en la tabla de Clasificatorias Sudamericanas.