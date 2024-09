Mes a mes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emite una Alerta de Seguridad por cada producto defectuoso comercializado en el país.

Se trata de informes que detallan las características de los ítems, que especifican la falla, el riesgo para la salud de las personas y las medidas que adoptará la empresa responsable.

Algunos de los más relevantes, ligados a la alimentación, han traspasado a la opinión pública. Por ejemplo, hacia fines de agosto, se informó que el Ministerio de Salud ordenó retirar 2 lotes de merkén de marca “Gourmet”, tras detectar la presencia de una toxina.

El viernes recién pasado, el Sernac emitió una Alerta de Seguridad por 2 modelos de vehículos de origen chino comercializados en Chile. En este caso se habló de los modelos Chery Tiggo 3 y Tiggo 3 Pro, que se han vendido entre 2022 y 2024.

En específico, se reportó que “el eje trasero podría presentar una falta de firmeza en el brazo de arrastre, debido a deficiencia en el proceso de ajuste del equipo de soldadura”, lo que reviste riesgos de accidentes.

Otra Alerta de Seguridad del Sernac, reportada en mayo, estaba ligada a las cápsulas de detergente Tide PODS, comercializadas entre 2023 y 2024, debido a un defecto en el sistema de cierre.

Según el tipo de producto, los consumidores pueden acceder a diferentes compensaciones. En el caso de averías en vehículos, los clientes pueden dirigirse de forma gratuita a ciertos servicios técnicos para conseguir la solución al problema. En tanto, con ítems más pequeños, se realiza un reembolso.

Revisa a continuación cuáles son los productos que han recibido una Alerta de Seguridad del Sernac hasta junio de 2024:

Vehículos BMW años 2010-2012: modelos Serie 1 (E81, E82), Serie 3 (E90, E92, E93), Serie 5 (E60, F10), Serie 6 (F13), Serie 7 (F01), X1 (E84), X3 (E83, F25), X5 (E70), Z4 (E89). Revisa el detalle aquí.

Vehículos BMW Serie iX e iX1, 2023. Revisa el detalle aquí.

Vehículos BMW, 2023: modelos serie 5 (G30), serie X3 (G01), serie X4 (G02). Revisa el detalle aquí.

Vehículos Toyota Yaris Sedan y Yaris Cross, año 2023. Revisa el detalle aquí.

Licuadora portátil BlendJet 2, 2020-2023. Revisa el detalle aquí.

Vehículos Kia Sportage, 2013-2018. Revisa el detalle aquí.

Cargador USB 40W ASKSTORM marca Ikea, 2022–2023. Revisa el detalle aquí.

Vehículos marca Volvo: modelos C40 P8 Recharge Twin AM 2023, S60 B4 AM 2023, XC40 B4 AM 2023, XC40 B5 AM 2023, XC60 B5 AM 2023, XC60 T8 AM 2023, XC90 B6 AWD AM 2023. Revisa el detalle aquí.