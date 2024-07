Las mujeres pueden experimentar un ataque al corazón de forma más sutil, lo que puede llevar a retrasos críticos en la búsqueda de atención médica. A diferencia de los hombres, las mujeres pueden no presentar el clásico dolor agudo en el pecho, sino manifestar síntomas que se desarrollan gradualmente, como molestias en el cuello, mandíbula, hombros o abdomen, falta de aire, dolor en los brazos, náuseas, sudoración, mareos, cansancio inusual y acidez estomacal. El estrés emocional y otros factores de riesgo como la diabetes, el tabaquismo y antecedentes familiares pueden desempeñar un papel importante en los síntomas de un ataque cardíaco en las mujeres. Es crucial estar alerta a cualquier síntoma inusual y buscar ayuda médica de inmediato.

En la sociedad actual, la percepción de los síntomas de un ataque al corazón suele estar asociada a imágenes dramáticas de dolor intenso en el pecho y colapso repentino. Sin embargo, en el caso de las mujeres, un infarto puede presentarse de manera mucho más sutil y a menudo pasar desapercibido.

“La mujer suele consultar en forma más tardía, pues la presentación del dolor tiende a ser más atípica y muchas veces se confunden con otras causas de dolor torácico”, explica el Dr. Pablo Sepúlveda, académico de la División de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad Católica.

Este desconocimiento puede llevar a retrasos críticos en la búsqueda de atención médica, con consecuencias graves.

Síntomas de un ataque al corazón en mujeres

A diferencia de los hombres, las mujeres pueden experimentar un ataque al corazón sin el clásico dolor agudo en el pecho. Según explicó Glen Pyle, investigador principal del Women’s Health Research Institute en Canadá, para The Conversation, “un ataque al corazón puede pasar desapercibido en el caso de algunas mujeres, ya que pueden no sufrir dolor y no presentar los síntomas característicos de un cuadro cardíaco”.

En lugar de un dolor agudo en el pecho, las mujeres también pueden experimentar una serie de síntomas que se desarrollan gradualmente y que pueden ser fácilmente confundidos con otras afecciones.

Según indica la Clínica Mayo, entre estos síntomas se incluyen:

— Molestias en el cuello, la mandíbula, los hombros o la parte superior del abdomen: Las mujeres son más propensas a experimentar dolor o molestias en estas áreas en lugar del dolor en el pecho.

— Falta de aire: Esta es una manifestación común que puede ocurrir con o sin dolor en el pecho.

— Dolor en uno o ambos brazos: Este dolor puede irradiarse desde el pecho o aparecer de forma aislada.

— Náuseas o vómitos: El malestar gastrointestinal es otro síntoma frecuente que puede confundirse con una indigestión.

— Sudoración: Sudores fríos repentinos son una señal de alarma.

— Aturdimiento o mareos: Sensaciones de desvanecimiento o vértigo pueden indicar un problema cardíaco.

— Cansancio inusual: La fatiga extrema, especialmente si es nueva o repentina, es un síntoma importante.

— Acidez estomacal: La indigestión persistente puede ser una señal de un ataque al corazón inminente.

La Fundación Española del Corazón destaca que “el colectivo femenino sufre con más frecuencia náuseas, vómitos e indigestión, y también refieren más a menudo dolor en el centro de la espalda y en la mandíbula”.

Estrés emocional y otros factores de riesgo

La Clínica Mayo señala que “el estrés emocional puede desempeñar un papel importante en el desencadenamiento de los síntomas del ataque cardíaco en las mujeres”.

Otros factores de riesgo son: diabetes, fumar, embarazo, antecedentes familiares y enfermedades inflamatorias.

Las mujeres pre menopáusicas y las de edad avanzada pueden presentar síntomas aún más atípicos, como disnea súbita. La clave es estar alerta a cualquier síntoma inusual y buscar ayuda médica de inmediato.