La selección de fútbol de Chile comienza su travesía en la Copa América de EE.UU, ¿pero sabes contra quién debuta, cuándo juegan y dónde ver los partidos por televisión abierta y por streaming?

Recordemos que La Roja de Gareca ganó por 3-0 a Paraguay en un amistoso internacional celebrado en el Estadio Nacional de Santiago, este martes, antes de viajar a Estados Unidos.

La Copa América 2024 de Estados Unidos inicia con el partido inaugural entre Argentina y Canadá este jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.

En tanto, Chile debuta en el torneo continental ante Perú el día siguiente, o sea, el 21 de junio a las 20:00 horas de nuestro país en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos.

Recordemos que la selección nacional comparte el grupo A con Perú, Argentina y Canadá. Con esto, los siguientes duelos de La Roja están programados así:

Chile vs. Perú: 21 de junio a las 20:00 horas.

Chile vs. Argentina: 25 de junio a las 21:00 horas.

Chile vs. Canadá: 29 de junio a las 20:00 horas.