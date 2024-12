Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, decretó la ley marcial para preservar el orden constitucional del país y acusó a la oposición de controlar el Parlamento y realizar actividades antiestatales. Sin embargo, el Parlamento votó a favor de levantar la medida, ya que el partido de Yoon no cuenta con la mayoría. Yoon, nacido en 1960, ha tenido una carrera judicial destacada sentenciando a importantes figuras políticas y empresariales. A pesar de haber ganado las elecciones presidenciales en 2022, su gobierno enfrenta críticas por su gestión y falta de conexión con los problemas económicos del país, al perder la mayoría en el Parlamento en las elecciones legislativas de 2024. Yoon se convierte así en el primer presidente surcoreano en democracia que no tiene control sobre la Asamblea Nacional y no podrá presentarse a la reelección en 2027.