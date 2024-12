Luego que en junio de este año, se anunciará la implementación del nuevo carnet de identidad y pasaporte, las personas que estén interesadas podrán adquirir los nuevos documentos.

A contar del lunes 16 de diciembre, podrá ser solicitado la nueva cédula que incorpora más de 30 medidas de seguridad, entre las que se encuentra un chip, relieve táctil, imágenes perceptibles solo con luz UV y un elemento en tinta ópticamente variable (OVI), entre otros.

Cabe mencionar que las personas no estarán obligadas a cambiar la cédula y el pasaporte, ya que los documentos que no se encuentren caducados, pueden ser ocupados hasta su último día.

A todo esto, el Registro Civil indicó que “todos los documentos, cédulas y/o pasaportes que se soliciten hasta el 13 de diciembre de 2024, tendrán validez hasta su correspondiente fecha de vencimiento”.

Además, ambos documentos serán inclusivos para personas con discapacidad visual. También, las personas podrán optar a una cédula digital, a la que podrán acceder a través de una app por sus teléfonos móviles para la realización de sus trámites de forma más expedita.

las novedades del nuevo carnet de identidad

Eso sí, esta cédula digital no reemplaza al formato físico, eso no implica que no podrá utilizarse para acceder a servicios tanto del sector público como privado, por ejemplo, facilitando la realización de trámites vía digital o para el ingreso a estadios, compra de medicamentos por internet, etc.

Mientras en el documento físico, el carnet incorpora motivos de la flora y fauna del país, con una paleta de colores similar a la anterior, pero que incorpora copihues, un huemul y dos araucarias en lugar del tradicional cóndor.

Recordemos que hace 12 años fue el último cambio al diseño y elementos de estos documentos, por lo que, según normas de seguridad, ya correspondía hacer el respectivo cambio.

En tanto, el pasaporte, contiene un total de 70 medidas de seguridad, tanto en su tapa como en su interior, así como detalles que permitirán su identificación como para personas con discapacidad visual entre otras.