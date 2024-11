Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Cordyceps, popularizado por la serie "The Last of Us", ha sido objeto de un estudio de la Universidad de Nottingham que revela su potencial en la lucha contra el cáncer. Este hongo, específicamente el Cordyceps militaris, contiene la cordicepina, un compuesto que interfiere con las señales de crecimiento celular excesivas en el cáncer. La investigación publicada en FEBS Letters destaca que la cordicepina podría ser clave en el desarrollo de nuevos medicamentos contra esta enfermedad. Este hallazgo representa un avance significativo en la comprensión de cómo el Cordyceps podría utilizarse como tratamiento efectivo, según la Dra. Cornelia de Moor, líder del estudio.