Este fin de semana, el 26 y 27 de octubre, se llevarán a cabo las elecciones municipales y regionales en Chile, donde los ciudadanos elegirán a alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales. Ante la posibilidad de que ningún candidato represente sus intereses, algunos optan por el voto en blanco o nulo, manifestando su descontento sin favorecer a ningún postulante. A pesar de los rumores, estos votos no benefician a ningún candidato, ya que no se asignan a nadie. Un voto en blanco podría indicar conformidad con el sistema, mientras que un voto nulo expresa rechazo. Ambos tipos de votos no se consideran en el recuento final, en el que solo se toman en cuenta los válidos. Es importante seguir la legislación chilena al emitir el voto para que sea válido. Recuerda que votar en blanco o nulo es una forma de expresión, pero no altera el resultado electoral.