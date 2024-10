Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los números en los envases de Tetra Pak no indican la cantidad de veces que han sido reutilizados, sino que sirven para identificar el molde específico de la máquina que los fabricó, siendo herramientas de control de calidad para rastrear posibles problemas en la producción. Estos envases son diseñados para proteger el contenido de bacterias, aire y luz, manteniendo la frescura del producto sin necesidad de conservantes, y no son reutilizados una vez llenados y sellados. Aunque no se reutilizan, son reciclables, compuestos por capas de cartón, aluminio y plástico que pueden transformarse en nuevos productos. La reciclabilidad varía según las infraestructuras locales, siendo común en algunos países y aún un desafío en otros. En Chile, Tetra Pak proporciona una guía sobre cómo reciclar sus productos.