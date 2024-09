Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La supuesta aprobación de la Agenda 2045 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resultó ser falsa, según verificación realizada por EFE. La campaña denominada "Visión 2045", difundida en redes sociales, no tiene relación con la ONU ni con el recién aprobado Pacto para el Futuro, el cual no incluye medidas de censura en redes sociales ni reconocimiento de ideología de género. La mencionada campaña es una iniciativa publicitaria de 2021 y no supone una extensión de la Agenda 2030. El Pacto para el Futuro, aprobado en septiembre, busca reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU y fortalecer la cooperación digital, sin contener referencias a una Agenda 2045, ni contempla censura en redes.