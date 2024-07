Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según el nefrólogo Martín Gómez Lujan, estar mucho tiempo sentado no afecta directamente a los riñones, aunque sí puede ocasionar dolores en la columna lumbar; usar tacones altos no provoca dolores renales, salvo en casos de complicaciones como pielonefritis o cálculos; aguantar la orina no daña los riñones pero puede aumentar el riesgo de infecciones urinarias; el color de la orina no indica necesariamente problemas renales, sino el nivel de hidratación; una vez eliminados los cálculos renales, pueden volver a formarse con una alta probabilidad en los siguientes años; y la insuficiencia renal no solo afecta a personas mayores, sino que puede ocurrir en cualquier grupo etario, aunque es más común en adultos mayores debido a factores de riesgo como hipertensión y diabetes.