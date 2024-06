El 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo, una fecha significativa para la comunidad LGBTIQ+ alrededor del mundo. Este día conmemora los disturbios de Stonewall en 1969, que marcaron un punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBTIQ+.

En este contexto, hay quienes se preguntan qué significa LGBTIQ+ y el simbolismo de las diversas banderas que representan a esta diversa comunidad.

LGBTIQ+ es un acrónimo que representa a varias identidades de género y orientaciones sexuales. Cada letra tiene un significado específico:

L: Lesbianas. Mujeres que se sienten atraídas, romántica y/o sexualmente por otras mujeres.

G: Gays. Hombres que se sienten atraídos romántica y/o sexualmente por otros hombres.

B: Bisexuales. Personas que sienten atracción romántica y/o sexual por más de un género.

T: Transgénero. Personas cuya identidad de género no coincide con su sexo de nacimiento.

I: Intersexuales. Personas que nacen con características sexuales que no encajan en las definiciones típicas de masculino o femenino.

Q: Queer o Cuestionamiento. El término «queer» es un término inclusivo para las personas que no se identifican exclusivamente como heterosexuales o cisgénero. “Cuestionamiento” se refiere a aquellos que están explorando su identidad de género u orientación sexual.

+: Incluye a todas las demás identidades y orientaciones que no están explícitamente mencionadas en el acrónimo.