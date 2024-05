Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, el Gran Concepción y otras ciudades en las regiones del Bío Bío, Ñuble y Maule, experimentaron un intenso temporal acompañado de una tormenta eléctrica. Este fenómeno ha llevado a que se retomen en las conversaciones términos como truenos, relámpagos y rayos. ¿Cuál es el significado de cada uno y por qué ocurren?

BioBioChile conversó con el Dr. Martín Jacques, climatólogo del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, quien se refirió a las diferencias entre cada uno y por qué ocurren.

Truenos, relámpagos y rayos, ¿cuál es la diferencia?

En primer lugar, el académico dejó en claro que, de los tres, el término más alejado es el trueno. “El trueno tiene que ver con el efecto sonoro que produce una descarga eléctrica dentro de una tormenta eléctrica que se desarrolla en condiciones meteorológicas como la noche”, es decir, los truenos no se ven.

Por su parte, “el rayo es más bien en la descarga propiamente tal, o sea, lo que podemos vislumbrar en de forma muy definida en el cielo, en con esta forma, así como de dendrita, como de raíz de árbol”, explicó Jacques.

Por otro lado, “el relámpago tiene que ver más con el efecto lumínico que aparece de resplandor, sobre todo en cielos oscuros, que se da en una tormenta nocturna, por ejemplo, pero de forma mucho más evidente”.

En pocas palabras, “podemos acotar el rayo a la descarga eléctrica y su forma muy definida en el cielo, y el relámpago más bien al efecto de luminosidad asociado perfecto”, indicó el climatólogo.

¿Por qué ocurren las tormentas eléctricas?

Las tormentas eléctricas son fenómenos atmosféricos complejos que se desencadenan por un ascenso vigoroso y profundo en la atmósfera.

Según explicó el experto de la Universidad de Concepción, este movimiento se produce debido a la inestabilidad atmosférica, donde parcelas de aire con características termodinámicas diferentes ascienden espontáneamente.

“Entonces, si tenemos en un frente frío como era la situación de ayer, y muy denso, muy pesado y además seco (…) y se acerca a una masa de aire de características más cálidas, más húmedas, este encuentro horizontal de dos masas de aire, va a favorecer que el aire más húmedo y más cálido ascienda de forma muy, muy pronunciada”, precisó.

“En ese ascenso, es cuando se genera condensación, se generan gotitas de agua y se generan también pequeños partículas de hielo, si es que se está a elevaciones considerables”, agregó.

En pocas palabras, la interacción entre diferentes masas de aire crea las condiciones ideales para la generación de tormentas eléctricas, y en algunos casos, incluso la caída de granizo.

¿Qué tan comunes son las tormentas eléctricas?

“La verdad es que estamos justamente en un periodo en que es esperable que esta inestabilidad de la que yo hablaba”, sostuvo el experto, “o sea, este encuentro de masas de aire con distintas características, se puede dar con bastante frecuencia en el sur de Chile en esta fecha, cuando estamos en una transición ya muy evidente hacia condiciones de invierno”.

“En las últimas semanas, hemos visto también particularmente en Concepción un evento de precipitación muy cuantiosas. Y ahí podemos imaginarnos, por ejemplo, que en esta transición hacia el invierno la superficie de la Tierra todavía tiene algo de energía remanente de lo que fue el verano tardío o el comienzo del otoño”, explicó.

Según indicó Jacques, en general, las tormentas en esta época, durante fines de abril, y el mes de mayo, “tienen esta cualidad de que contrastan o hacen encontrarse masas de aire contrastante. Así que la verdad es que no son infrecuentes, son más frecuentes de lo que pensamos, no debería sorprender tanto”.

“Ahora, en lo que respecta al pronóstico de mediano plazo, eh, digamos, en los próximos días no tenemos avistamiento de o no tenemos condiciones, No prevemos condiciones eh favorables a tormentas similares a las que hemos vivido recientemente. Así que la próxima semana se ve bastante tranquila”, anticipó el experto en climatología.