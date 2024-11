Cumplir el sueño de tener una casa propia parece alejarse en la sociedad chilena actual, con valores y requisitos que escapan a muchos bolsillos. En ese contexto, asoman alternativas a través de subsidios o el leasing habitacional.

Beneficios como los subsidios DS19 y DS1 permiten que familias de menores recursos también puedan adquirir una propiedad con aporte estatal. Entre estas y otras opciones, destaca el Subsidio DS120, que permite postular al ahorro de una vivienda con promesa de compra.

En términos generales, el leasing habitacional es una de las alternativas que existen para financiar una vivienda, que puede ser nueva o usada, y que se consigue a través de un arriendo con opción de compra.

Según el sitio LaHaus, mediante este método la propiedad “solo podrá ser tuya al finalizar el término del contrato establecido. Durante el tiempo que dure dicho compromiso, deberás pagar una cuota mensual que funcionará como un ‘abono’ si te decides por la compra“.

En Chile son innumerables las opciones para conseguir un leasing habitacional, a través de entidades bancarias e inmobiliarias, por lo que dejamos a tu criterio y bolsillo conocer cuál de todas las alternativas del mercado se ajusta más a tu presupuesto.

Entre las distintas alternativas, destaca la ayuda estatal ‘Subsidio DS120’ que, según detalla el sitio web del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano, permite acceder a ofertas privadas de viviendas nuevas o usadas de hasta 2 mil UF ($75.955.100).

El monto se eleva a 2.200 UF ($83.550.610) en el caso de aquellas personas que vivan en regiones del extremo norte y sur del país, como son Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y la provincia de Chiloé.

En el detalle, el subsidio DS120 corresponde a un beneficio al que se accede a través de una sociedad inmobiliaria de leasing habitacional, con la que se celebra un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa. Las postulaciones se realizan de forma presencial en Serviu y es necesario contar con una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa y su Cédula de Identidad Vigente.

Además debes cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Estar inscrito/a en el Registro Único de Inscritos del Serviu, pero no tener más de una inscripción.

3. No ser propietario de una vivienda (tanto para el postulante como el cónyuge).

4. Ni tú ni tu cónyuge deben haber sido beneficiados con vivienda o subsidio habitacional proporcionado por el Estado o las municipalidades.

5. Ser el o la titular de una Cuenta de Ahorro para Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa (cuenta ahorro “Leasing Habitacional”).

6. Evitar tener suscrito más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con una o más sociedades inmobiliarias (postulante o cónyuge).

7. Tú o tu cónyuge deben postular por el grupo familiar, no podrán obtenerlo ambos por separado.