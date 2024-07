Que el frío no te detenga: consejos para ejercitar en invierno

Visitas:

Paula Illesca, profesora de Educación Física del IST, aconseja vestirse por capas y usar calzado adecuado para entrenar en invierno, evitando hacer ejercicio al aire libre en días de lluvia o temperaturas extremadamente bajas. Además, recomienda cubrir las vías respiratorias y extremidades para evitar molestias. Y no es aconsejable ejercitarse cuando se está resfriado.

Realizar actividad física durante todo el año es vital para mantener nuestro cuerpo saludable e incluso puede beneficiar a nuestra salud mental, pues –entre otras razones- al ejercitarnos liberamos endorfinas, también conocidas coloquialmente como la “hormona de la felicidad”.

Incluso si tenemos la motivación para hacer deporte, puede costar un poco encontrar el momento adecuado para ello, debido a que las condiciones meteorológicas suelen dificultar las actividades al aire libre.

Dependiente del tiempo, puede no ser recomendable correr en exteriores, en especial cuando hay lluvias o temperaturas bajo cero. Y también hay que considerar nuestra salud, pues en la temporada de frío tienden a bajar nuestras defensas y estamos más expuestos a enfermedades respiratorias.

Afortunadamente, igual hay días en los que puedes ejercitar, tomando las precauciones necesarias. Para ayudarte con ello es que Paula Illesca, profesora de Educación Física y yoga del IST (Instituto de Seguridad del Trabajo), entrega los siguientes consejos.

¿Cómo vestirnos para ejercitar cuando hace frío?

Tener una vestimenta adecuada es lo principal para evitar los riesgos que pueden provocarnos un resfrío, como andar con ropa húmeda por sudor o lluvia, o pasar mucho frío.

En este aspecto, Illesca tiene varias recomendaciones, comenzando por la conocida técnica de usar ropa por capas, la que nos permite cubrirnos lo suficiente sin estar abrigados en exceso.

“Lo ideal es que las personas se vistan por capa y estas se separan en 3 tipos. La primera capa es la que está más cerca del cuerpo y debe ser de una tela transpirable; no puede ser algodón porque este absorbe la humedad, en este caso el sudor, y después nos quedamos con la polera mojada. Conviene que sea manga larga para que también nos abrigue un poquito más”, apunta la profesional.

“Luego viene la segunda capa, que es para abrigar, dar calor, y puede ser de polar, de pluma, etc. Por último, está la tercera, que es una capa impermeable que evita que el traspaso, por ejemplo, de la lluvia y el viento”, añade.

A medida que se desarrolla el ejercicio, uno puede ir retirando estas capas para evitar tener mucho calor, y volver a ponérselas cuando hemos terminado.

Calzado para entrenar en invierno

En la época invernal, el calzado cambiará dependiendo de si estamos en un lugar cerrado o si salimos a entrenar a la intemperie, en especial considerando que afuera podría estar lloviendo o haber escarcha sobre el pavimento.

“Hay calzado que es transpirable, que en esta época de frío no conviene tanto usar. Es mejor el calzado impermeable, para la lluvia. Y también hay calzado especial para el hielo”, aconseja.

Y junto a las zapatillas, deberíamos preocuparnos de que los calcetines sean adecuados para entrenar con bajas temperaturas, prefiriendo opciones que sean más abrigadas.

Evita ejercitar al aire libre cuando llueva

Muchas personas acostumbran salir a correr o realizar otros deportes al aire libre, por lo que prefieren seguir con este hábito aunque esté lloviendo o ‘chispeando’. Sin embargo, esta podría no ser una buena idea.

“Cuando el pavimento está mojado o el cerro tiene barro, por ejemplo, somos más propensos a resbalarnos. Cuando terminamos la actividad física, no todos tienen la posibilidad de cambiarse la ropa inmediatamente y ponerse ropa seca. Por lo tanto, si está lloviendo, seguramente te vas a quedar un tiempo con esa ropa mojada sobre tu cuerpo y eso sí puede generar resfrío”, advierte Paula Illesca.

La profesora de Educación Física del IST también recalca que “cuando hay temperaturas bajo cero, lo ideal es no hacer actividad física afuera, sino que en un lugar cerrado”, debido a que igual puede representar un riesgo para la salud.

Procura cubrir tus vías respiratorias, manos y pies

Un detalle que quizás no habías considerado es que, si ejercitas al aire libre, el aire muy frío podría tener consecuencias negativas para tus vías respiratorias.

En ese sentido, Illesca dice: “Hay que tratar de no respirar directamente aire frío, porque eso también puede provocar molestias, dolor en la garganta. Lo ideal sería, por ejemplo, ponerse una bufanda o una bandana que cubra la nariz y la boca, para que el aire entre con más temperatura ambiente”.

Junto a ello, es importante “abrigarse bien las manos y los pies. Cuando hace frío, generalmente la sangre del cuerpo se va hacia la zona centro, hacia los órganos, para mantenerlos a temperatura normal. Entonces, muchas veces las manos y los pies, y también la cabeza y el cuello, sufren de baja temperatura”.

No es recomendable ejercitar si estás resfriado

Otro punto que suele generar muchas dudas es si es aconsejable continuar ejercitando con normalidad cuando estamos resfriados. La especialista recomienda no hacerlo en dichas circunstancias.

“El ejercicio siempre va a sumar, pero cuando estamos resfriados nos sentimos mal, bajan las defensas, no tenemos buena oxigenación y muchas veces hay dificultades para respirar. Entonces, no recomendamos hacer actividad física o practicar algún deporte cuando estamos resfriados porque el cuerpo no está al 100%”, valora.

Y acota que “si le exigimos al cuerpo (estando resfriados), nos podemos enfermar más o incluso lesionarnos. Por lo tanto, es mejor recuperarse y retomar cuando esté al 100%”.



Si sigues todos estos consejos puedes realizar ejercicio de manera segura y aprovechar todos los beneficios que genera la actividad física. Considera que ejercitarte de manera permanente te hará sentir con más energía, ya que cuidas de tu musculatura y sobre todo, generas un espacio para tu bienestar y salud física y mental.