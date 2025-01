El Cirujano General de Servicios Sanitarios de Estados Unidos, Vivek Murthy, sugirió que las botellas de alcohol deberían contener etiquetas de advertencia por riesgo de cáncer, una medida similar a la que se usa con el cigarro.

Esto en el marco de un nuevo informe liderado por la autoridad sanitaria, que encontró que el alcohol conduce a un mayor riesgo de al menos 7 tipos de cáncer diferentes, incluido el cáncer de mama en mujeres.

Murthy, que es considerado “el doctor de la nación”, utilizó su perfil de X para compartir los resultados de su estudio y allí incluyó varias sugerencias, además de pedir que el Congreso apruebe la actualización de las etiquetas en bebidas alcohólicas para advertir el cáncer.

“La recomendación también exige una reevaluación y revisión de los límites de consumo de alcohol establecidos por las pautas para tener en cuenta el mayor riesgo de cáncer“, sentenció.

“El riesgo aumenta a medida que se bebe más alcohol. Al considerar si beber o no y cuánto beber, tenga en cuenta que, en lo que respecta al cáncer, cuanto menos, mejor“, dijo.

Los hallazgos claves del informe de Alcohol y Riesgo de Cáncer del Cirujano General 2025, concluyeron que el consumo frecuente de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de cáncer de colon y recto, de esófago, de hígado, de boca, de garganta, de laringe y de mama.

El estudio también determinó que aproximadamente más de 5 mujeres de cada 100 desarrollarían cáncer si consumieran solo dos tragos al día, mientras que en el caso de los hombres serían más de 3 de cada 100 con el mismo consumo.

Asimismo, más de 4 de cada 100 mujeres corre mayor riesgo de desarrollar específicamente cáncer de mama tomando dos tragos al día.

El Cirujano General también reportó que menos de la mitad (un 45%) de los adultos estadounidenses son conscientes de los riesgos de cáncer por el consumo de alcohol.

“Los profesionales de la salud pública, los grupos comunitarios y las organizaciones también pueden ayudar fortaleciendo y ampliando las iniciativas de educación para aumentar la concienciación general. Los proveedores de atención médica también pueden informar a sus pacientes y promover el uso de pruebas y tratamientos para el consumo de alcohol”, concluyó.

Consuming any type of alcohol – beer, wine, or spirits – increases the risk for at least seven types of cancer, including cancers of the breast for women, colorectum, esophagus, liver, mouth, throat, and voice box (larynx). pic.twitter.com/YWK5kKOaCL

— Dr. Vivek Murthy, U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) January 3, 2025