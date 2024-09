Caña, resaca, cruda, borrachera, no importa cómo se le llame, todos sabemos lo que es despertarse al día siguiente de una celebración con el cuerpo pidiendo “tregua”. Y con las Fiestas Patrias a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan cómo evitar esta incómoda sensación.

La respuesta es sencilla: moderación, pero para quienes buscan una “celebración bien regada”, suelen aparecer como alternativa las bebidas isotónicas, esas que muchos dicen que ayudan a enfrentar la resaca.

¿Sirven realmente las bebidas isotónicas?

La doctora Ximena Soto de Giorgis, nutrióloga de Clínica Las Condes, explica que la resaca se debe principalmente a los efectos del alcohol en el cuerpo, que causan deshidratación, irritación gástrica y pérdida de electrolitos, sobre todo en casos de deshidratación aguda. “Y ojo –advierte– que las mujeres metabolizan el alcohol más lento que los hombres”.

Las bebidas isotónicas contienen electrolitos como sodio, potasio y magnesio, por lo que muchos creen que pueden ayudar tras una noche de excesos. Pero, según la doctora Soto, “una bebida isotónica no va a aportar mucho si no estás realmente deshidratado, con pérdida de electrolitos. Si has vomitado mucho o tuviste diarrea severa, podría ayudar, pero hay que tener cuidado, porque algunos pacientes no necesitan una sobrecarga de electrolitos, especialmente aquellos con problemas renales”.

¿La mejor fórmula? Agua, agua y más agua

Para evitar la resaca, la especialista recomienda una fórmula simple: “Moderar el consumo y siempre, siempre tomar agua mientras bebes alcohol”. Y para estas Fiestas Patrias, añade: “lo mejor es acompañar la copa de vino siempre con un vaso de agua. Y ojalá más agua que vino”.

En cuanto a las bebidas isotónicas, aclara que “son para deportistas de mediano o alto rendimiento, que sudan mucho o están en un ambiente con mucho calor. El deportista de fin de semana no necesita una bebida específica, basta con que tome mucha agua”.

Para los que piensan que las isotónicas ayudan en la recuperación muscular, Soto desmitifica: “eso es para gente que realmente entrena harto. Un entrenamiento de una hora, tres veces por semana, no califica”.

Recomendaciones para sobrevivir a las celebraciones

Así que, si quieres disfrutar las Fiestas Patrias sin arrepentimientos, considera estos consejos:

– Hidratación: La clave es consumir mucha agua para prevenir la deshidratación, principal causa de la resaca. – Cuidado con el azúcar: Algunas bebidas isotónicas contienen azúcar, lo que puede dar energía momentánea, pero en exceso podría irritar el estómago o empeorar los síntomas. – Comida suave: El alcohol irrita el sistema digestivo, así que optar por alimentos más livianos puede ayudar.

En resumen, el mejor remedio es la moderación. Y si vas a beber, no olvides el agua.