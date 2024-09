Las infusiones naturales que pueden aliviar el malestar estomacal en Fiestas Patrias

Visitas:

Quienes comen demasiado en estas fechas puedes experimentar los típicos malestares estomacales de Fiestas Patrias. Para estos casos, las infusiones naturales pueden ser una alternativa para aliviar estas situaciones.

Para muchas personas la celebración de Fiestas Patrias es sinónimo de comida y fiesta. Es tradición en esta época del año degustar varios manjares de la gastronomía criolla como las empanadas de pino, el mote con huesillo, los clásicos empolvados y demás preparaciones.

Aunque todas estas comidas son deliciosas, el exceso de alimentos en poco tiempo puede acarrear complicaciones a la salud. Generalmente, los más golosos suelen presentar malestar estomacal, diarrea o hinchazón.

Sin embargo, para seguir disfrutando de estos días de celebración, las infusiones naturales o “agüitas de hierbas” pueden ayudar significativamente a calmar estos problemas gastrointestinales.

En este sentido, Mariel Espinoza, nutricionista del IST (Instituto de Seguridad del Trabajo), afirmó que determinadas hierbas y tubérculos pueden aliviar los malestares. “La infusión es una alternativa natural que tiene algunos beneficios comprobados con evidencia científica, pero también contraindicaciones”, comentó.

“Algunas infusiones no son adecuadas para menores de edad, embarazadas o mujeres en lactancia. Además, en ciertas patologías, es recomendable consultar a un médico antes de consumirlas, ya que pueden inhibir la absorción de nutrientes. No debemos tomarlas a la ligera ni utilizarlas como remedio universal”, explicó la experta.

Si bien estas bebidas pueden ser útiles para calmar algunos síntomas, sus efectos no son equivalente al de una medicina. En caso de problemas gastrointestinales, es importante descartar que no sea una intoxicación alimentaria u otra enfermedad más grave, ya que no sustituirá un medicamento. “No podemos tratar una patología con aguas de hierba”, enfatizó Espinoza.

¿Qué tan efectivas son las infusiones de hierbas?

Según la especialista del IST, hay evidencia de que ciertas hierbas tienen propiedades que favorecen la digestión y disminuyen síntomas como la hinchazón, inflamación o pesadez.

Las infusiones deben prepararse con agua hervida y reposar de 10 a 15 minutos antes de beberlas. Es ideal tomarlas sin azúcar ni otros ingredientes, para conservar sus beneficios. No es necesario mezclarlas con nada más, ya que la idea es aprovechar lo positivo de beber solo agua con hierbas.

“Una de las infusiones más populares por sus propiedades es el té de manzanilla, recomendable para las inflamaciones intestinales y malestar estomacal. También, la infusión de menta puede disminuir la hinchazón y alivia el exceso de gas. Otras conocidas son el agua de orégano o anís” señaló la nutricionista.

En esta misma línea, beber té de jengibre puede aportar múltiples beneficios para el cuerpo, ya que alivia las náuseas, reduce la inflamación y el dolor muscular, mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico gracias a sus propiedades antioxidantes, consignó un artículo de revista National Geographic .

Para aquellos que amanecen con resaca, una alternativa natural que pueden reducir sus efectos es el agua de cáscara de piña. La nutricionista explicó que al hervir la corteza de esta fruta tropical se obtiene un líquido con un efecto diurético natural que puede hidratar el cuerpo.

Ojo, evita estos ingredientes en tus infusiones

Pese a que estas bebidas calientes pueden ser bastante populares para aliviar dolores estomacales, también se recomienda no beber aquellas que contengan ingredientes que pueden empeorar los síntomas del malestar estomacal.

“Debemos evitar el consumo de cafeína en infusiones o bebidas calientes, especialmente después de las comidas, ya que es un irritante de la mucosa. Esta recomendación es crucial para quienes buscan cuidar su salud digestiva y prevenir posibles molestias”, afirmó la profesional del IST.

Asimismo, “el té y el té verde contienen teína, que inhibe la absorción de hierro. Por ello, tampoco es aconsejable tomarlos tras las comidas, ya que su consumo puede afectar negativamente el proceso digestivo y reducir los beneficios de su efecto desinflamatorio”, puntualizó Espinoza.