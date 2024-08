Un soplo cardíaco no es algo que se registra solamente en adultos, sino que también una gran cantidad de niños pueden sufrir esta afección.

Primero, aclaremos qué es un soplo cardíaco. Sandra Bentherodt, cardióloga infantil de la Clínica MEDS, señala que “cuando uno escucha el corazón de un niño va a sentir los latidos, pero a veces se detecta un ruido adicional que es como un silbido y a eso se le llama soplo”.

Este ruido es el que hace la sangre cuando pasa por el corazón. La Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, lo define como una onda sonora turbulenta que se origina en el flujo sanguíneo del corazón, de los grandes vasos o ambos.

También indica que cerca del 80% de los niños tendrá un soplo en alguna etapa de su vida. En el 60% se trata de un soplo inocente.

Los soplos generalmente se detectan durante la oscultación del menor durante los controles correspondientes, siendo esta la primera causa de derivación a consultas cardiológicas pediátricas en Chile.

Su importancia recae en que son un factor primordial en la sospecha de cardiopatías congénitas, donde incluso, añade la PUC, puede ser su única manifestación.

La doctora Bentjerodt señala que muchas veces esto se detecta en corazones sanos y donde no presentan un peligro.

“Si es un soplo inocente no hay ningún tratamiento, porque es algo benigno que no constituye ningún riesgo. Si el problema es mínimo, se podría esperar a que el menor crezca y que se desarrolle, y es muy probable que se mejore espontáneamente”, indicó.

La PUC detalla siete tipos de soplos cardíacos inocentes: De Still, que desaparece en la adolescencia; Eyectivo Pulmonar, el que se registra en niños pequeños y hasta edad adulta; Eyectivo Aórtico, en niños mayores y adolescentes; De estenosis de ramas pulmonares del recién nacido, el que se registra en bebés y menores de un año; Supraclavicular, que aparece en niño y adultos jóvenes; Zumbido venoso, en niños de 2 a 7 años y de arteria mamaria, en mujeres gestantes y bebés lactantes.

Ahora, la forma de diferenciar un soplo inofensivo de uno patológico, es por medio de una anamnesis próxima y remota, que sea lo más completa posible, además de un examen físico acucioso.

Algunas de las características de los soplos inofensivos, según la Facultad de Medicina de la casa de estudios, son los siguientes:

-Sensible a los cambios de posición o la respiración

-No holosistólico

-No asociado a clic o galopes

-Limitado a una pequeña área y no irradiados

-Baja amplitud

-No suena áspero

-Ocurre durante y limitado sólo a la sístole (Excepción del zumbido venoso)