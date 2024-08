Pangal Andrade reveló al nuevo programa “¡Hay que decirlo!” estar lidiando con un complejo y doloroso cuadro propio de los deportistas: pubalgia.

En concreto, Rodrigo “Gallina” Avilés se dirigió a la casa del exchico reality el pasado fin de semana, donde Andrade le confesó haberse “lesionado heavy” en “Ganar o Servir”

Pangal reveló estar lidiando con pubalgia: ¿de qué se trata?

“Recuerden que está con las hernias, ¿no?”, dijo Gallina al estudio, momento en que Pangal lo corrigió: “Eso no es tanto, estoy con pubalgia”.

“Hoy día me fui a pinchar e infiltrar, vi al doctor y todo porque necesito entrenar, que no he entrenado nada, pero ahora me infiltré y supuestamente hoy día bien, y mañana ya puedo empezar a entrenar“, agregó Andrade.

Según detalla Clínica Meds en su portal web, la pubalgia es una lesión que afecta, como señala su nombre, la zona de la pelvis. Es una afección frecuente en deportistas.

La pubalgia implica un cuadro doloroso debido a una inflamación en “la zona de inserción de la musculatura abdominal en el borde superior del pubis, y de la musculatura aductora que va desde la cara interna del muslo hacia el borde inferior de este mismo hueso”.

El osteópata Marco Romero Santacruz señaló al portal médico Top Doctors que, de forma común, la pubalgia puede definirse como “dolor de ingle”. El profesional señala que esta lesión puede durar hasta dos meses, dependiendo del momento en que es diagnosticada.

“Es importante tratarla, porque fases más avanzadas pueden producir dolor incluso en reposo y en la cama”, añade Romero.

Causas de esta lesión

Clínica Andes detalla en su sitio web que entre las posibles causas de la pubalgia están las lesiones deportivas (por movimientos repetitivos), los desequilibrios musculares (debilidad muscular y/o rigidez articular), factores anatómicos y el embarazo.

Clínica Meds, por su lado, agrega que los cambios bruscos de superficie al realizar ejercicio incrementan la posibilidad de desarrollar esta lesión específica.

“Los tenistas después de jugar en el tour ATP de Australia y que llegan al ATP de Santiago, muchos manifiestan pubalgia debido al cambio de superficie, ya que pasan desde una cancha dura, con un mayor coeficiente de fricción entre zapatilla y terreno, a una superficie blanda como la de arcilla“, explican.

El especialista de Top Doctors menciona en su artículo que el tratamiento más común para la pubalgia suele ser el reposo, la suministración de antiinflamatorios, técnicas de electroterapia, masoterapia en aductores y abdominales y calentamientos específicos para evitar que la lesión se vuelva crónica.

En casos más severos, existe también la opción de una intervención quirúrgica. Clínica Andes menciona también dentro de los tratamientos el mencionado por Pangal: la infiltración, consistente en la inyección de un medicamento al interior del tejido (o articulación) afectado.