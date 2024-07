Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) no solo afecta los ovarios, sino que también puede tener un impacto profundo en el bienestar emocional. Esta condición se caracteriza por menstruaciones irregulares, quistes en los ovarios, acné, exceso de vello, y está relacionada con problemas como sobrepeso, hipertensión y ansiedad. La ginecóloga Andrea Von Hoveling destaca que el SOP es una condición, no una enfermedad, y que es posible llevar una vida normal a pesar de aumentar el riesgo de ciertas patologías. Es crucial no apresurarse a diagnosticar el SOP durante la adolescencia, y confirmar al menos dos de tres características clave para un diagnóstico certero.