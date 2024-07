Según el Informe Mundial sobre la Hepatitis 2024, la hepatitis es la segunda patología infecciosa que causa más muertes en el mundo, con 1,3 millones de fallecimientos al año.

Dicha enfermedad implica una inflamación del hígado a causa un agente infeccioso viral. En muchos casos no suelen presentarse síntomas, y si se llega a reconocer la infección, ya se encuentra, lamentablemente, en etapa avanzada.

En el mundo, millones de personas tienen hepatitis y no lo saben. Por ende, se puede contagiar fácilmente si se padece alguno de los virus transmisibles de persona a persona.

Cada 28 de julio se busca concientizar sobre esta enfermedad (Día Mundial contra la Hepatitis). Se definió esta fecha en recuerdo del natalicio de Baruch Blumberg, descubridor del virus hepatitis B en 1967 y, por lo mismo, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1976.

El doctor Javier Brahm, hepatólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, explica que los síntomas de todos los tipos de hepatitis suelen ser bastante similares y se reconocen por presentar cansancio, náuseas, vómitos y pigmentación amarilla en la piel o en la mucosa.

“La forma de poder diagnosticar es a través de un examen de sangre, que también permite identificar el tipo de virus que se presenta”, detalla el médico especialista.

El médico especifica que la hepatitis puede presentarse en cinco diversos tipos: A, B, C, D y E. Según la OMS, si bien todos los tipos causan enfermedad hepática, éstos se diferencian por su modo de transmisión, gravedad de la enfermedad, distribución geográfica y sus métodos de prevención.

“En particular, los tipos B y C provocan enfermedad crónica en cientos de millones de personas y, en su conjunto, son la causa más común de defunciones relacionadas con cirrosis hepática, cáncer y hepatitis viral“, detalla el organismo mundial de salud.

La misma entidad señala que, aproximadamente, 325 millones de personas sufren hepatitis B y/o C, y para la mayoría de ellas las pruebas y el tratamiento siguen siendo inaccesibles.

A continuación, te detallaremos en qué consiste cada uno de los tipos de esta enfermedad, en palabras del doctor Brahm. Te señalaremos, además, sus síntomas.

Algunas personas, por lo general niños pequeños, pueden no tener síntomas, sin embargo, entre ellos, el portal médico citado enumera:

Hepatitis C: su manera de transmisión es la misma que la de la hepatitis B. No existe forma de prevenir esta infección viral, más allá de mantener buenas prácticas de salud y cuidado personal, subraya Javier Brahm. Como tratamiento, existen muy eficaces antivirales.

Sintomatología: el sitio médico oficial de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que la mayoría de las personas con hepatitis C no tienen síntomas. “Algunas personas con hepatitis C aguda tienen síntomas entre 1 y 3 meses después de haber estado expuestos al virus”, detalla el portal. La sintomatología es la misma que la de la hepatitis B.