Esta tarde llega la primavera y con ello el aumento de las temperaturas, lo que es bueno para muchos, pero no para quienes deben lidiar con los zancudos y sus desagradables picaduras.

De hecho, para muchos ni siquiera es tema pues pasan la temporada estival con una o dos picaduras de zancudo, con suerte. No obstante, otros deben aguantar hasta más de 30 en una sola pierna. Lo bueno, es que en nuestro país estos insectos no suelen transmitir enfermedades graves.

Pero, ¿por qué los zancudos pican mucho más a algunos? Nuestro medio asociado DW lo explica.

¿Existen realmente personas de “sangre dulce”, especialmente atractivas para los zancudos? ¿Protege el ajo de estos insectos? ¿Sirve de algo untarse las picaduras con pasta dental? Y ¿por qué no sería bueno pensar en acabar de una vez por todas (con el perdón de los ecologistas) con esas diminutas bestias?

El Dr. Helge Kampen, jefe de laboratorio de Infectología del Instituto Friedrich Löffler, es un biólogo especializado en parasitología y entomología. Y es la persona ideal para acabar con algunos mitos acerca de los zancudos.

¿Sirve apagar la luz?

Todo el mundo sabe que, en el verano, se debe apagar la luz si se abre una ventana. De lo contrario, entran los zancudos. “Mi madre también me lo decía”, admite Kampen. Pero no es verdad. Es posible que entren otros insectos, como mariposas nocturnas, pero los zancudos no son atraídos por la luz, sino por el aire que expiramos y las emanaciones corporales. Estas difieren según la persona.

“Lo de la ‘sangre dulce’ no es del todo cierto”, dice Kampen. El hecho de que alguien consuma muchas golosinas no tiene relación con las preferencias de los zancudos. Pero ¿por qué los zancudos prefieren a algunos?

“Las exhalaciones corporales son diferentes, según la persona, y por eso son atractivas para diversos tipos de zancudos”, explica Kampen. Cuál tipo de zancudo predomina, depende de la región. Pero hay un factor de alimentación que sí influye. “El alcohol atrae a los zancudos”, dice el biólogo. “Tras la ingesta de alcohol se modifican las emanaciones a través de la piel, y se vuelven más atractivas para los zancudos”, agrega.

“Los fumadores, en cambio, no son de su preferencia. Pero las mujeres, en determinadas fases de la menstruación, son también más atractivas para los zancudos”, indica Kampen.

De hecho, un estudio publicado en la revista Nature y recogido en 2011 por BioBioChile, señalaba que este tipo de insectos escoge a sus “presas” según el nivel de dióxido de carbono (CO2) y ácido láctico que emiten al respirar.

Los investigadores explicaron que los seres humanos generan alrededor de 1 kilo de CO2 al día, y por cada exhalación (13 por minuto) emanan 100 mg de gas. En este sentido quienes generalmente más emiten CO2 y ácido láctico son las personas altas, las mujeres embarazadas y quienes hacen ejercicio.

¿Cómo protegerse de las picaduras?

Entre las sustancias con que se puede rociar la piel, Kampen recomienda las que contienen icaridina (también llamada picaridina). “Son las más eficaces”, afirma el experto. La icaridina es un repelente de amplio espectro y es recomendada por la Organización Mundial de la Salud para prevenir la malaria.

Otro método apropiado es no ofrecer flanco de ataque a los insectos. Es decir, cubrirse el cuerpo con ropa de manga larga, por ejemplo. También se aconseja no poner a disposición de los insectos agua estancada donde puedan reproducirse. Todos los zancudos depositan sus larvas en agua. Estas necesitan temperaturas cercanas a los 20 grados y dos semanas de tiempo para poder desarrollarse plenamente.

Con respecto a las fórmulas “caseras”, como comer ajo, el científico no se pronuncia, aduciendo que no hay estudios que las avalen.

Alivio para picaduras

¿Qué hacer cuando se ha sufrido una picadura? ¿Por qué duele o causa escozor? “La reacción se produce porque, al chupar sangre, el insecto inyecta su saliva en la piel. Y esta contiene una cantidad de moléculas bioactivas, todo un cóctel. Cada persona tiene una reacción diferente”, explica Kampen.

El cuerpo secreta histamina, y eso provoca la picazón. Por eso, se usan por ejemplo pomadas antihistamínicas para aliviar las molestias. Pero también sirve la propia saliva o la pasta dental. Las tres cosas tienen algo en común: enfrían. Igualmente puede ser útil aplicar alcohol frío que, además, desinfecta.

El biólogo entrega otro consejo adicional: no rascarse: “De lo contrario, pueden producirse infecciones secundarias bacterianas”.

La naturaleza es así

“Con frecuencia me preguntan, también algunos periodistas, para qué sirven los zancudos”, dice Kampen. “Mi contrapregunta es: ¿para qué sirve usted?… Es la naturaleza; no hay una razón o sinrazón de la existencia de los seres vivos”.

No obstante, el biólogo hace notar que los zancudos cumplen una función específica en el ecosistema: tienen un papel importante en la cadena alimenticia. Las larvas sirven de alimento a peces, anfibios e insectos acuáticos. Y los ejemplares adultos están en el menú de aves, murciélagos e insectos. Sin zancudos, todos ellos tendrían un gran problema.