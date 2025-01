Señor director:

¿Personal de Cóndor Bus coludidos con delincuentes? ¿Robos realizados por el mismo sujeto en el mismo terminal en un rango de 3 años sin que nadie haga algo? Eso es lo que me pregunto yo y muchas personas que han sufrido robos dentro de los buses.

El pasado 10 de enero, a las 16:55, viajaba desde Viña del Mar hacia Rengo. Durante el trayecto, el bus realizó una parada en el terminal de Valparaíso para recoger más pasajeros. Fue entonces cuando un sujeto de contextura robusta, vestido completamente de negro, subió al bus fingiendo acomodar los bolsos en la parrilla superior. Observé con atención la situación y vi cómo este hombre sustrajo mi mochila. Inmediatamente intenté perseguirlo, pero fue en vano. Al bajar del bus para intentar detenerlo, noté que el conductor no se encontraba en la entrada, verificando que solo subieran personas autorizadas y con pasaje.

En el terminal me brindaron ayuda, mas no se hicieron cargo de lo sucedido, porque según ellos no era su culpa. Me sustrajeron pertenencias valoradas en 1.500.000 y además ni siquiera me devolvieron el pasaje que al final no utilicé porque me tuve que quedar haciendo la denuncia.

Hoy me llego un correo del reclamo que realice en Turbus y Cóndor bus. Esta fue su respuesta:

Estimada cliente Junto con saludar. El área de servicio cliente Cóndor Bus ha tomado conocimiento del reclamo realizado sobre nuestro servicio. Al respecto, queremos informar que según establece la ley, el cuidado del equipaje de mano, transportado al interior del bus es de total responsabilidad del usuario. El artículo 70 D.S.212/92 Ministerio de Transporte, señala expresamente que: El transporte de valijas, bultos y paquetes serán de cuidado y responsabilidad del pasajero, cuando estos se transporten en las parrillas portaequipajes interiores. De acuerdo a los antecedentes entregados, consideramos importante informar que frente a su reclamo, no nos es posible acceder a lo solicitado.

Es bien entendido que es responsabilidad de los pasajeros el equipaje de mano, pero también es responsabilidad mantener a los pasajeros seguros y brindarles el servicio por el cual están pagando. Un viaje seguro a casa.

Los pondré en esta situación: imaginen que esta vez no se sube solo a robar, sino que se sube con un arma a atacar a los pasajeros, ¿sería culpa de los que estamos a bordo y no de la empresa?

Sofia Ragni Nualart

Pasajera