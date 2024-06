Soy creadora de contenidos en redes sociales, principalmente hablo sobre libros en mi Instagram y Tiktok llamados Lecturas Hechizadas, y lo que me más me preguntan todo el tiempo es cómo mejorar la velocidad de lectura sin perjudicar la comprensión. Así que aquí les daré consejos para ello.

Leer es mi pasatiempo favorito y solo en 2023 completé 100 libros, pero no es lo único que hago en la semana. Obviamente, tengo muchas otras cosas que hacer, como cualquier persona, así que leer más rápido significa que puedo disfrutar de más libros en un menor período de tiempo.

Eso sí, la velocidad de lectura no es algo que uno pueda mejorar de un día para otro, sino que es un hábito que requiere un largo tiempo de trabajo sostenido.

¿Qué factores influyen en la velocidad de lectura?

Esto es muy personal, y es que hay muchos factores que pueden influir en la velocidad de lectura, dependiendo de cada uno. En mi caso, los principales son los siguientes.

1- El idioma: yo leo en español e inglés, siendo mi lengua materna la primera, así que leo más rápido en español. Aún así, con esfuerzo he logrado disminuir la brecha entre ambas.

2- Tamaño de la letra y de la página: no todos los libros lucen igual físicamente. Hay muchos que tienen letra pequeña y páginas enormes, así que eso puede provocar que sientas que avanzas más lento, cuando en realidad estás leyendo a tu velocidad promedio.

3- Estilo de redacción: cada persona tiene un estilo de redacción propio y, por distintos motivos, puede que haya autores que te cueste un poco más leer que otros. Por ejemplo, en mi caso me ocurre con Sarah J. Maas; su saga Una corte de rosas y espinas es de mis favoritas, pero su estilo de escritura, por razones que aún estoy intentando comprender, provoca que yo avance más lento. ¿Será que usa demasiados adjetivos? ¿O quizás es porque describe en exceso los pensamientos de los personajes?

4- Temática: hay géneros que es más fácil leer que otros porque no requieren que les prestemos tanta atención. Por ejemplo, yo vuelo cuando leo romances, pero cuando se trata de un texto más académico, avanzo como 5 páginas por hora.

5- Tu nivel de concentración: tal vez lo más importante de todo, la capacidad de concentración de cada uno influirá mucho en la velocidad de lectura que podemos alcanzar.

Consejos para leer más rápido

Al fin lo que estaban esperando, estos son los métodos que a mí en particular me han funcionado para incrementar mi velocidad de lectura.

1- Lee con cronómetro

Esta técnica la aprendí cuando estaba en tercero básico, o sea, tenía alrededor de 8 años, y jamás la olvidé. En el colegio, hacían a todo mi curso leer con cronómetro. Entonces, por ejemplo, nos pedían leer 20 páginas del mismo libro y medían el tiempo que nos demorábamos, con un reloj puesto de forma visible en la parte delantera de la sala.

Al ser una niña competitiva, este sistema me motivaba a leer más rápido porque obviamente no quería ser la última en terminar. Además, tampoco podía fingir que leía sin hacerlo realmente, porque si no sabía de qué hablaba el texto, no podía hacer las tareas.

Hasta el día de hoy uso este sistema. Cuando quiero aumentar mi velocidad de lectura, lo primero que hago es imponerme la meta de leer cierta cantidad de páginas por hora de algún libro determinado, incluyendo las pausas para ir al baño y a buscar un tecito. La cantidad de páginas que me proponga depende de los factores que mencioné en la sección anterior de este artículo.

2- Practica con libros que ya hayas leído

Cuando ya hemos leído un libro, podemos avanzar mucho más rápido. Si estás preocupado de tu velocidad, relee alguno de tus libros favoritos, pero con el claro objetivo de avanzar lo más rápido que puedas.

A mí me encanta releer mis libros favoritos todo tiempo, así que este ejercicio no me cuesta nada de esfuerzo.

3- Marca las partes importantes

¿Te cuesta recordar todos los nombres de los personajes? A veces la cantidad de información que tenemos que asimilar cuando empezamos a leer un libro termina por ralentizar nuestra lectura.

Para avanzar más rápido, marca en el libro, con lápiz y post its, los nombres de personajes, lugares y datos que puedan ser relevantes a futuro, de forma que puedas revisitarlos fácilmente. Si no quieres rayar el libro, anótalos en una libreta junto al número de página donde aparecieron.

4- Lleva un registro

Es muy útil anotar la cantidad de páginas que lees por día y, ocasionalmente, por hora. Tener un registro visual nos ayuda a analizarlo de mejor forma y, además, te permite ver tu progreso en el tiempo.

5- Escucha música en otro idioma y no instrumental

Vivo en un lugar donde hay mucho ruido 24/7, así que lo que hago para concentrarme más, ya sea en leer o en otra actividad que necesite de mi total atención, es escuchar música en otro idioma.

¿Por qué no música clásica o instrumental? En ocasiones me causa somnolencia, lo que es contraproducente. Es probable que a otros también les ocurra esto.

Español es mi primera lengua, así que cualquier canción que esté en español me distrae, no me sirve para concentrarme en una lectura. También hablo inglés, aunque no me distrae tanto como el español, así que la escucho en ocasiones.

Pero la mejor para mí es el K-Pop. Soy mega fan del K-pop y no hablo nada de coreano, así que no entiendo lo que están diciendo. Además, este estilo de música se destaca por tener usualmente ritmos muy animados y enérgicos, lo que me ayuda a despertar. Como no comprendo las letras, mi cerebro no se distrae de la lectura, y me sirve para aislar el ruido del exterior, contribuyendo a mi concentración.