Un incendio se registró la tarde de este viernes en un campamento de Cerro Navia, precisamente en la intersección de Avenida La Estrella con Avenida Costanera Sur.

El hecho generó una tercera alarma de incendio, dada la rápida propagación de las llamas que afectó a viviendas -de material ligero- de dicho sector.

Por ello, todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal concurrieron hasta el lugar, donde recibieron apoyo de unidades de Santiago, Conchalí y Maipú. Así, lograron circunscribir el fuego, según detalló Rodrigo Mella, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal.

.

“Las causas basales del incendio están siendo investigadas”, agregó.

Acciones desde la municipalidad

En tanto, desde la municipalidad, el alcalde Mauro Tamayo señaló que el campamento está ubicado en un terreno municipal.

No obstante, destacó que son “familias que están organizadas, (…) muy respetuosos con el resto, aquí no hay incivilidades, aquí no hay narcos metidos”.

En ese sentido, agregó que desde el municipio ya se habilitó un albergue “para que ningún niño o niña afectado duerma en la calle”. Además de una veterinaria municipal, ya que hay cinco mascotas que han sido quemadas.

Finalmente, el alcalde detalló que serían cerca de 35 familias las afectadas por el incendio, un total de 60 personas. De estos, la mayoría -al rededor del 90%- serían connacionales, y el resto serían migrantes nacionalizados.

Revisa vídeos del incendio a continuación: