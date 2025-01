Desde la Municipalidad de Santiago expresaron su intención de recuperar el Barrio Lastarria, uno de los circuitos culturales más importantes de la comuna, que se ve afectado por el aumento del comercio ambulante. Sin embargo, pidieron “un poco más de tiempo” para controlar la situación.

Arturo Urrutia, director de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Municipalidad de Santiago, dialogó con El Mercurio y expresó el objetivo de intervenir en Barrio Lastarria. No obstante, apeló a la cantidad de barrios (26) que existen en la comuna.

“Tenemos barrios emblemáticos como Franklin, Meiggs y otros, que por cierto necesitan también el despliegue”, dijo Urrutia.

Además, señaló que desde el inicio de la administración de Desbordes se han realizado múltiples intervenciones, con la participación de más de 250 funcionarios.

“Sabemos que faltan cosas por hacer, pero por favor denos un poco más de tiempo“, solicitó Urrutia.

La declaración de vecinos y comerciantes de Barrio Lastarria

Héctor Vergara, presidente de la Junta de Vecinos del Parque Forestal, indicó que, si bien las personas van a disfrutar de ese sector, no se pone énfasis en los residentes del Barrio Lastarria.

“Nunca había habido tanto comercio en esta zona como ahora, agudizado por supuesto en las horas de la tarde, a partir de las siete”, declaró Vergara, quien agregó que es difícil transitar por la vereda a esa hora.

Según el citado medio, un comerciante establecido del Barrio Lastarria calificó como “un horror” el panorama actual. Además del comercio ambulante, señaló que se suman robos por parte de motochorros y el consumo de drogas.

“Desde hace un par de años que empeoró todo, y cambió además el estilo del comercio, que antes era solo arte, libros, artesanía. Hoy no es así, venden hasta droga“, aseguró el comerciante.

“Yo me encierro en la tarde, no salgo a ninguna parte. No debería ser así, pero dadas las condiciones uno no se puede arriesgar”, afirma una adulta mayor con más de 40 años residiendo en el barrio.

Por su parte, Walter Olivares, artesano en el sector desde hace 11 años, señala que solo alrededor de 50 comerciantes tienen permiso municipal, mientras que el resto no lo tiene.