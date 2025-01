Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Las rendiciones de gastos electorales presentadas al Servicio Electoral por los candidatos Francisco Orrego e Iván Poduje revelaron la participación de Scylla Inc SpA, sociedad de Gastón Calcagno, dueño de la productora detrás del programa Sin Filtros. Las facturas muestran que la empresa facturó $261 millones para la campaña de Orrego y $30 millones para la de Poduje, lo que ha generado suspicacias sobre posibles conflictos de intereses y la imparcialidad editorial del programa. Tanto Calcagno como los candidatos han negado tales conflictos, argumentando que las empresas son autónomas y se centran en negocios diferentes. Scylla Inc SpA fue contratada para servicios como producción audiovisual, dirección de campaña creativa y publicidad digital, mientras que los candidatos buscan que el Estado cubra un total de $176 millones por estos servicios. El Servel deberá evaluar si los montos solicitados cumplen con los criterios establecidos, mientras Calcagno enfatiza la separación entre sus empresas y los servicios prestados dentro del marco legal. Poduje, por su parte, declaró haber contratado a Scylla Inc SpA por su capacidad de entrega y solicitó reembolsos por un total de $51,5 millones, con la mayoría de estos fondos destinados a los servicios de la empresa de Calcagno.