Ex cabo de Carabineros condenado a ocho años de cárcel por disparar escopeta antidisturbios durante inicio del estallido social en La Cisterna, causando lesiones permanentes a joven. El tribunal dictó cinco años y un día de prisión por lesiones graves gravísimas y tres años y un día por disparos injustificados en vía pública. Subteniente implicada también condenada a tres años y un día con libertad vigilada. Ex carabinero recibió orden sin justificación de disparar, hiriendo gravemente a la víctima con perdida de visión permanente en ojo izquierdo, entre otras lesiones. Apremios ilegítimos no probados.