Un bus de la locomoción colectiva impactó a vecinos de La Pintana, en la región Metropolitana, al estrellarse contra una casa durante la madrugada del martes, causando graves daños al inmueble y a los vehículos estacionados en el lugar. El dueño de la vivienda, Marcos Labraña, describió el momento como un estruendo fuerte que resultó en la destrucción de parte de su propiedad. A pesar de que el conductor no abrió la puerta y aparentemente no tenía pasajeros, el bus continuaba en marcha. Aunque la empresa de buses no se ha comunicado con ellos, personal municipal de La Pintana brindó asistencia a los afectados. Por su parte, Fernando Munita, subdirector Seguridad Humana de La Pintana, detalló que están trabajando en esclarecer la responsabilidad del accidente y activar las medidas legales pertinentes, incluyendo la posible intervención del juzgado de policía local en caso de evasión de responsabilidades por parte de la empresa.