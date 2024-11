El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en prisión preventiva luego de que se acreditaran los delitos de violación y abuso sexual contra una subordinada, respaldados por la convención Belem do Pará. La medida fue tomada tras una audiencia de catorce horas con pruebas testimoniales y periciales. El fiscal Xavier Armendáriz destacó la resolución del tribunal, desacreditando la defensa de Monsalve. La abogada querellante María Elena Santibáñez se mostró conforme con la decisión. La investigación continuará con diligencias pendientes. El fiscal no descarta indagar otros posibles delitos y la custodia de Monsalve será responsabilidad de Gendarmería de Chile. La defensa apelará la medida cautelar, llevando el caso a la Corte de Apelaciones.

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quedó en prisión preventiva luego de que el juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago determinara que se acreditaron los delitos de violación y abuso sexual contra una subordinada, argumentando la convención Belem do Pará, ratificada por Chile en 1996.

La medida fue decretada tras una audiencia de más de catorce horas, donde se presentaron pruebas testimoniales, periciales y registros audiovisuales.

El fiscal Xavier Armendáriz destacó la resolución del tribunal, indicando que el juez dio por acreditados tanto el delito como la participación de Monsalve. “Esto se sustentó en los dichos de la víctima, testimonios de familiares y personas del entorno laboral, además de registros de cámaras y otros antecedentes”, señaló Armendáriz.

Sobre la estrategia de la defensa, que argumentó que Monsalve no recordaba los hechos, el fiscal afirmó: “Hoy día ha quedado desacreditada. La postura del tribunal ha sido acoger las alegaciones de la Fiscalía, considerando que esa versión no es efectiva”.

Prisión preventiva para Manuel Monsalve

El juez determinó la prisión preventiva por considerarla necesaria para proteger a la sociedad y evitar riesgos asociados al caso. Armendáriz indicó que esta resolución “se ajusta a los antecedentes presentados y refuerza el compromiso de la Fiscalía con la justicia”.

Mientras que la abogada querellante, María Elena Santibáñez, también se mostró conforme con la decisión judicial. “Es lo que esperábamos y lo que solicitamos. Hablé con mi representada y está muy emocionada y agradecida con el equipo jurídico y la Fiscalía”, expresó Santibáñez tras la audiencia.

Respecto a los pasos a seguir, la abogada señaló que quedan varias diligencias por realizar dentro del plazo de investigación fijado en cuatro meses. “Se han pedido peritajes psicológicos, declaraciones de testigos clave y otros informes que serán fundamentales para el avance del caso”, afirmó.

Santibáñez cuestionó las declaraciones de Monsalve, quien aseguró no recordar lo ocurrido. “No me parece creíble. Hay múltiples elementos que demuestran lo contrario, como las instrucciones que dio al taxista y los movimientos registrados esa noche”, puntualizó.

Armendáriz no descarta indagar otros presuntos delitos

Por su parte, el fiscal Armendáriz confirmó que esta es solo una de las aristas investigativas en curso. Consultado sobre la posibilidad de que se indaguen otros presuntos delitos, como obstrucción a la justicia o uso indebido de recursos, señaló: “Por ahora, la investigación se concentra en los hechos acreditados, pero nada se descarta”.

La resolución judicial marca un hito en la investigación, que comenzó hace un mes tras la denuncia presentada contra Monsalve. Los registros de cámaras y testimonios han sido elementos clave para sustentar las acusaciones.

En cuanto a la custodia del imputado, Armendáriz indicó que será responsabilidad de Gendarmería de Chile. “Confiamos en Gendarmería para el cuidado de las personas sometidas a prisión preventiva”, agregó.

La defensa de Monsalve ya anunció que apelará la medida cautelar, lo que llevará el caso a la Corte de Apelaciones. “Esperamos que se confirme esta resolución y que la investigación continúe avanzando con las diligencias pendientes”, comentó Santibáñez.