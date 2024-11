Un hombre de 19 años, sin licencia de conducir y bajo la influencia de cocaína, marihuana y opio, chocó con una patrulla de Carabineros en Puente Alto. El incidente ocurrió a las 05:15 horas en Avenida Gabriela Poniente, cuando el vehículo particular realizó una maniobra de retroceso a alta velocidad impactando frontalmente a la patrulla policial, dejando a dos carabineros momentáneamente inconscientes. El personal del Samu los atendió y trasladó al hospital sin riesgo vital. El conductor, sin lesiones, fue detenido al no tener licencia y admitir el consumo de drogas, lo cual fue confirmado por un narcotest positivo para opio, marihuana y cocaína.

La madrugada de este sábado, en la comuna de Puente Alto en la región Metropolitana, un hombre de 19 años -sin licencia de conducir y bajo el consumo de cocaína, marihuana y opio- colisionó a una patrulla de Carabineros que se encontraba realizando un servicio.

Los hechos sucedieron a eso de las 05:15 horas.

En detalle, la patrulla policial se desplazaba por Avenida Gabriela Poniente en dirección al oriente luego de haber concurrido a una alarma. En eso, sorpresivamente un vehículo particular que se mantenía en la misma vía efectuó una maniobra de retroceso a alta velocidad y colisionó al móvil fiscal en la parte frontal.

El impacto generó que se activaran los airbags frontales y conllevara que los ocupantes, dos carabineros, perdieran la conciencia momentáneamente, logrando recuperarla al cabo de unos minutos.

Personal del Samu llegó al lugar y atendió a los funcionarios, quienes fueron trasladados hasta el hospital institucional y se mantienen fuera de riesgo vital.

El conductor del vehículo particular no sufrió lesiones y fue detenido por Carabineros: no portaba licencia de conducir, además mencionó haber consumido drogas.

Cuando se le aplicó el narcotest, dio positivo al consumo de opio, marihuana y cocaína.