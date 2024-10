Mujer que denunció a Jorge Valdivia por violación detalla en su declaración cómo su ex pololo reconoció al futbolista pasando por su departamento y le preguntó directamente si se trataba de Valdivia. Además, revela conversaciones previas con el exfutbolista, donde él la invitó a su cumpleaños y se mostró amistoso. La víctima describe cómo despertó sola y confundida en su departamento con lesiones, notando la insistencia de su expareja por comunicarse con ella la noche anterior.

Este miércoles, se dio a conocer la declaración completa de la mujer que denunció a Jorge Valdivia por un delito de violación en su contra. En el relato, la denunciante cuenta cómo fue que su ex pololo reconoció al “Mago” cuando pasaba por fuera del lugar de los hechos, así como también detalló las conversaciones que mantuvo con el exfutbolista días antes de lo ocurrido.

En la declaración, la mujer cuenta que luego de despertar sola y confundida en su departamento, con lesiones de aparente agresión sexual, se percata de que su expareja la había estado llamando desde la noche anterior.

“Este la empezó a llamar a las 23:22 horas de la noche, luego a

las 23:41 horas, y luego le escribió a las 00:00 horas por WhatsApp y después la llamó a las 00:13 horas de la noche”, dice el relato. A partir de ello, la víctima cree que su testigo clave pudo haber pasado por fuera de su departamento en ese horario.

Cuando le devolvió el llamado, a la mañana siguiente, le habría preguntado que había pasado tras notarlo “muy extraño”. “Él le dijo que pasó por fuera de su edificio y como su departamento es de tipo loft y solo tiene una mampara de vidrio, la vio con alguien en su casa, como abrazados, pero no pudo ver en qué estado estaba ella, solo vio

que la víctima estaba con una persona abrazada”, describe el texto revelado por Interferencia.

Luego, su ex le habría preguntado directamente si se trataba de Jorge Valdivia. A lo que la víctima respondió “que se estaba pasando “el rollo”, pero era porque no quería decirle, en eso la víctima le indica que “le da lo mismo”, le indicó que no se acordaba que había pasado ayer y que despertó sin ropa”.

Conversaciones previas a los hechos denunciados

Asimismo, la mujer detalló conversaciones que habría mantenido con el exfutbolista días antes de los hechos denunciados, luego de que se conocieran por primera vez el 18 de octubre. Ese día, Valdivia “fue al

departamento de ella, para que le sacara fotografías de su brazo para ver el tema del tatuaje que se quería hacer”.

Al otro día, él la habría invitado a la celebración de su cumpleaños, enviándole su ubicación, a lo que ella respondió que “no podía porque tenía compromisos”.

Según el relato, durante esa noche siguieron chateando. “Constantemente él hablaba para decirle que seguía ahí y que fuera a su cumpleaños. La víctima le mandó un video del evento en donde estaba y le dijo que hasta qué hora estaría celebrando el cumpleaños, ya que su evento iba a acabar a las 02:00 h, y le dijo que seguirían ahí hasta que se fuera el último amigo”, dice el escrito. Finalmente, no se reunieron ese día.

Ya pasando a la madrugada del día del presunto delito (domingo 20), “siguieron conversando, sin problemas, pero todo con normalidad, nada raro que a ella le hiciera sospechar de algo. Todo este rato el denunciado le hablaba de una manera muy amigable”.

En la misma jornada, conversaron sobre juntarse, sin embargo, no ocurrió. “Él le dijo que iría a comprar y que le enviaría fotos de los

tragos para que ella eligiera, pero la víctima le comentó que tenía que trabajar para el diseño de su tatuaje, que era grande”, dice el texto.

Y continua: “Dije que iría a un local a tomar un pisco sour y ver lo de su tatuaje. Este le solicitó la ubicación del local, por lo que la víctima le dio el nombre del restaurante”. Tras ello, se reunieron en el local “Chicha en Ají”, en Manuel Montt, Providencia.