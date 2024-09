Una adulta mayor de 83 años fue asesinada a balazos en la intersección de las calles San Francisco y Porvenir, en la comuna de Santiago. La víctima se encontraba comprando junto a su esposo en un almacén cuando tres individuos, encapuchados, dispararon desde la vereda e impactaron a la mujer.

Según las primeras indagaciones, los delincuentes asaltaron a un transeúnte cercano al almacén, lo que desató los disparos. Uno de ellos impactó en la región abdominal de la mujer, quien fue trasladada de inmediato a la ex Posta Central, donde falleció tras una hora de atención médica.

El comisario Juan Francisco Álvarez, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, señaló que el grupo de delincuentes “realiza una serie de disparos para alejar a las personas que se encontraban en el lugar, y lamentablemente uno de esos disparos impacta a la víctima”.

El hecho generó conmoción en el sector, ya que la víctima se encontraba realizando compras con su esposo y otras personas al momento del ataque.

La PDI trabaja intensamente para esclarecer los hechos y ha recopilado pruebas en la escena del crimen, incluyendo evidencia balística y audiovisual. “Hasta el momento hemos encontrado vainillas y evidencia biológica que nos ayudarán a identificar el tipo de arma utilizada“, explicó Álvarez.

Por su parte, el fiscal Óscar Bermúdez de la Fiscalía Centro Norte agregó que el asalto a la primera víctima del robo fue captado por cámaras de seguridad del sector.

“En las imágenes se ve claramente cómo los sujetos descienden de un vehículo gris, asaltan a un transeúnte y luego, en su huida, disparan hacia la vereda, donde impactan a la adulta mayor“, comentó el persecutor.

Testigos en el lugar intentaron repeler el ataque arrojando piedras a los asaltantes, lo que habría provocado que los delincuentes dispararan en varias direcciones. Uno de esos disparos fue el que impactó a la mujer dentro del local.

Cámara de seguridad captó la dinámica del homicidio de adulta mayor en Santiago

El vehículo utilizado en el asalto fue visto por las cámaras de seguridad, pero hasta el momento no ha sido identificado. “Seguimos trabajando en la identificación del vehículo y de los involucrados, pero no podemos entregar más detalles para no afectar el éxito de la investigación”, señaló el fiscal Bermúdez.

La PDI también está investigando si los delincuentes venían siguiendo a la primera víctima del asalto o si se trató de un hecho aleatorio. “Estamos revisando las cámaras del sector para determinar si hubo un seguimiento previo o si fue un ataque oportunista“, añadió Álvarez.

Cuarto delincuente los esperaba para escapar

Los sujetos se dieron a la fuga en el mismo vehículo en que llegaron al lugar, donde un cuarto delincuente los esperaba para escapar. Al respecto, Bermúdez explicó que se está recabando información de testigos y transeúntes que presenciaron el hecho, aunque aún no se ha identificado a los asaltantes.

“Tenemos una gran cantidad de transeúntes y testigos que estaban en el sector al momento del crimen, y estamos tomando sus declaraciones“, afirmó el fiscal. Sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre la identidad de los delincuentes o si estos tienen antecedentes penales.

La investigación sigue en curso y se espera que las cámaras de seguridad y la evidencia balística permitan avances en las próximas horas.

