Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un hombre haitiano, identificado como Emmanuel, fue formalizado por daños calificados tras causar destrozos por $20 millones en el Aeropuerto de Santiago. Emmanuel, residente permanente en Chile, explicó que el incidente se desencadenó porque la aerolínea no le permitió abordar al no contar con visa, a pesar de vivir en el país durante 5 años y no haber vuelto a Haití. El sujeto quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse al aeropuerto, asegurando que solo hizo respetar las condiciones.