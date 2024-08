El candidato de Chile Vamos para la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sufrió una agresión mientras grababa un video de campaña, recibiendo un golpe en el cuello por parte de un desconocido. La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, condenó el acto y aseguró haber hablado personalmente con Sichel, versión que fue desmentida por el candidato, acusando a la concejala Alejandra Valle de restar importancia al incidente. Sichel manifestó su preocupación por la relativización de la violencia, criticando la actitud del Frente Amplio en Ñuñoa por no condenar de manera honesta el hecho.

Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos para la alcaldía de Ñuñoa, se refirió a la reciente agresión que sufrió mientras grababa un video para su campaña el pasado martes. Y en ese contexto, desmintió los dichos de la alcaldesa Emilia Ríos, asegurando que ella “nunca me llamó”.

De acuerdo a lo que el propio excandidato presidencial conversó con La Radio el día del hecho, estaba en la calle conversando con vecinos de la comuna cuando “alguien de la vereda del frente (…) cruzó y me pegó un gran combo en el cuello (…) lo sacaron de encima mío”.

En ese entonces, la alcaldesa ñuñoina, Emilia Ríos, condenó la situación en una publicación de X. “La democracia se sostiene en el respeto a todas las personas, independiente de la posición política de cada cual. Sin ninguna duda condeno tajantemente la agresión recibida por Sebastián Sichel hoy, con quien me comuniqué personalmente para manifestarle mi rechazo a este tipo de situaciones”, escribió.

“Nunca habló conmigo”

Sin embargo, este viernes, Sichel desmintió las palabras de Ríos y acusó a la concejala Alejandra Valle de quitarle importancia a lo ocurrido.

En declaraciones a Radio Agricultura recogidas por La Tercera, dijo: “Me preocupan ciertas declaraciones, como las de la alcaldesa Ríos, que dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal”.

“Me parece raro, voy a ser muy honesto, que la concejal Alejandra Valle ayer en el Concejo Municipal dijera, ‘bueno si (Sebastián Sichel) es grande, ¿Qué importa?’. Cada vez que tú relativizas la violencia, lo que está haciendo es aumentando un grado de tolerancia, y si aumenta el grado de tolerancia, la sociedad finalmente se quiebra”, puntualizó.

Finalmente, concluyó que “es rara la actitud que toma el Frente Amplio en Ñuñoa respecto a este hecho, que en vez de condenar de verdad, hacen más bien esta especie de simulación diciendo que lo condenan, pero a la hora de los que hubo, en el Concejo Municipal o en todos lados, no son honestos”.