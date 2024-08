El alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina, se dirigió al Presidente Gabriel Boric para que revise la concesión de la Compañía General de Electricidad (CGE), basándose en la experiencia con la empresa Enel.

Las declaraciones de Codina llegan después de la reunión de alcaldes de la zona sur de Santiago con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para realizar un llamado de advertencia precisamente a CGE.

Codina se dirige a la Presidente Gabriel Boric

Germán Codina exigió un “trato igualitario” con las personas afectadas en las zonas donde opera CGE. En ese sentido, el alcalde de Puente Alto le pidió al mandatario nacional que repita lo que hizo con Enel tras los diversos cortes de luz en Santiago.

Recordemos que el jefe de Estado comenzó durante esta semana el proceso de caducidad de la concesión de Enel. Esta decisión fue confirmada por el ministro de Energía, Diego Pardow, quien explicó que la primera etapa de la revisión de la concesión, fue un ultimátum para que la empresa cumpliera con su plan de recuperación de suministro eléctrico.

Considerando lo anterior, German Codina enfatizó en la gravedad de lo ocurrido con Enel, pues esta no era la primera vez que ocurría lo mismo. Del mismo modo, mostró empatía con todos los pequeños y medianos empresarios que perdieron sus productos debido a los cortes de luz.

“Lo que a nosotros nos interesa es que el Sernac en una alianza con los municipios logren encarar a estas empresas, en particular a la empresa CGE, que es una empresa grande, que creemos que tiene que mejorar el servicio, asegurar la continuidad del suministro eléctrico en todas las comunas y que no pase, como se diría vulgarmente ‘colado’, que nuestros vecinos también sufrieron cortes prolongados y que no se termine tapando y escondiendo bajo la alfombra, que se tiene que hacer también un cambio claro a la normativa”, expresó el alcalde de Puente Alto, quien manifestó que todo lo ocurrido tras el sistema frontal en la región Metropolitana “no puede quedar impune”.