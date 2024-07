Con un peritaje social forense, la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, intentó revocar su prisión preventiva.

Esta vez, presentaron el documento ante la Corte de Apelaciones, sin embargo, esta nuevamente ratificó la medida cautelar impuesta por el 3.º Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 3 de junio.

El informe, de 67 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, contenía una evaluación del arraigo familiar-social del imputado, firmado por la trabajadora social Carol Fontena.

Con el que los abogados, Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, buscaban demostrar que no habría peligro de fuga por parte del alcalde.

El peritaje abordó varias temas, entre ellos, el estado de salud de la madre del acusado, Magaly del Carmen Jadue Jadue, de 80 años.

“Al ser una figura significativa para la familia y en especial para el sujeto evaluado, que en la actualidad presenta una dependencia severa y necesita asistencia de terceros, en razón a que su condición física compromete sus movimientos, como consecuencia de varios eventos cardiovasculares, debiendo desplazarse en silla de ruedas junto con el apoyo de una cuidadora, en un edificio antiguo de cuatro pisos”, dice.

Al respecto, la hermana de Jadue, aseguró que “Es un hijo agradecido (…) No hay peligro de fuga, por mi mamá y el cuidado que implica una mamá postrada”.

Por otro lado, el documento describe la propiedad que tiene el imputado hace más de 20 años, en La Reina. Y además, contiene testimonios de vecinos del sector.

“Como vecinos tenemos un chat con todos los que pertenecemos a la misma cuadra (…) Preocupado, cortés y atento cuando algún vecino le pregunta o solicita algo que necesita (…) Destacamos el apoyo de Daniel hacia nosotros porque en las dos ocasiones que han entrado a robar en nuestra casa, contamos con su ayuda al facilitarnos la revisión de cámaras que él tiene instaladas afuera de su casa”, indicaron.

Mientras que el trabajador de una farmacia cercana al sector, señaló que “él es cliente frecuente de la farmacia (…) al tiempo me entere de que él fue el fundador de las farmacias populares, también me llamó la atención que él no dejó de visitarme y surtirse en mi farmacia”.

Otro punto expuesto fue sobre el padre de Jadue, este último aseguró que su progenitor era violento. “Mi papá era un poco violento y mi madre como mujer muy sumisa. Perdió la mitad de su vida esperando que mi papá volviera (…) Mi papá tuvo toda la culpa por la separación y mi mamá solo recibió críticas”, contó.

Asimismo, comentó que “todo lo que soy se lo debo a mi madre (…) Ella me inculcó este amor por el perfeccionamiento permanente (…) Promovió una vida sana y meterme en todo lo que me hiciera bien”.