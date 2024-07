Las víctimas del violento turbazo ocurrido la madrugada de este jueves en La Cisterna, entregaron su testimonio sobre cómo ocurrió el hecho.

La situación se produjo en un domicilio de calle Fernando Rojas Wolff, hasta donde llegaron al menos seis delincuentes que ingresaron pateando una puerta.

Ya adentro, amenazaron con armas de fuego y armas blancas al jefe de hogar, al que golpearon en reiteradas ocasiones. Incluso, lo agredieron en la cabeza con la empuñadura de una pistola.

Finalmente, se dieron a la fuga con especies y el vehículo Jeep de la familia.

Ambas víctimas conversaron con Radio Bío Bío sobre lo ocurrido en su hogar.

El hombre relató que los asaltantes “rompieron la puerta de la cocina y entraron con total violencia, atacaron a mi señora, ella pudo zafar y pudo arrancar”.

“Me pegaron con bastante violencia, me rompieron mi cabeza en varias partes”, agregó.

Según su testimonio, los delincuentes “lo único que pedían era dinero, plata, que si teníamos efectivo, si teníamos joyas, que dónde teníamos escondida la plata”.

“Uno de ellos se burlaba en mi cara, que me podía matar si no le decía dónde estaban las llaves… Que si me mataban no les iba a pasar nada porque eran menores de edad”, añadió.

Finalmente, agregó que como los delincuentes no hallaron las llaves del portón, por lo que arrasaron con este para huir.

El testimonio de la esposa

En tanto, su esposa comentó que logró escapar para pedir ayuda en un servicentro porque los delincuentes se enfocaron en agredir a su marido.

“Estuvieron como 5 a 10 minutos… Yo pienso que fue dateado, porque es tercera vez que nos entran a robar, dos veces al patio y esta fue más grave”, aseveró.

Finalmente, expresó que tras denunciar el hecho a Carabineros en el servicentro, no quería volver a su casa.

“No quiero llegar porque tengo miedo a que esté muerto”, indicó que le dijo a la policía uniformada.