La Municipalidad de Recoleta anunció por medio de un comunicado que la Corporación de Deportes y Recreación, perteneciente al municipio, interpuso ante 3º Juzgado de Garantía de Santiago, una querella por los delitos de Negociación Incompatible, Fraude al Fisco y estafa, contra Edward Valderrama y otros posibles responsables. Valderrama trabajaba en la corporación y habría recibido en su cuenta personal pagos de clubes para arrendar la piscina.

De acuerdo con T13, Valderrama habría solicitado a clubes que le abonen el dinero a su cuenta corriente para que los arreglos que tenía la piscina pudieran ser costeados.

Poder de convencimiento

En entrevista a T13, la presidenta del Club Fonosub reveló que le hizo una transferencia de dinero a Valderrama. Según ella, utilizaban la piscina en 2023, pero desperfectos no posibilitaron la continuidad.

Valderrama se habría ofrecido como nexo para que terminen esos problemas, por medio de arreglos que serían pagados con el dinero entregado por el club.

“Necesitamos comprar unos materiales para el avance de las reparaciones de invierno”, sería el mensaje que emitió el sujeto a la presidenta del Club Fonosub.

“Dado eso, y esta conversación que tuvimos en el verano 2024, es que surge el ofrecimiento de que para que no vuelvan a ocurrir esos acontecimientos, él se va a encargar de ir reparando (la piscina)”, comentó al medio.

“Como le decía, tendría que pagarlo yo y ustedes me depositan”. Este habría sido el mensaje de Valderrama, quien logró obtener el dinero por parte de la afectada. Además, él le habría propuesto que los pagos vayan como abono al arriendo de la piscina.

Otros clubes que necesitaban arrendar la piscina también hicieron pagos directos al entonces funcionario y el tema salió a la luz hace pocos días, cuando las cuentas no estaban de acuerdo.

“Yo no me percato hasta que ‘Finanzas’ de la Corporación me contacta porque los pagos no habían ingresado. Para ellos también había sido extraño”, afirmó la presidenta de Fonosub.

La presidenta llegó a presentar una denuncia a la Policía de Investigaciones (PDI) en contra de Valderrama.

Deuda

Por su parte, la Municipalidad de Recoleta afirma Edward Valderrama “ya no se encuentra desempeñando labores en la Corporación Municipal de Deportes y Recreación”.

“Luego de un análisis de control interno y ante la baja en los recursos provenientes de ingresos propios de la piscina, se constató la existencia de una deuda y la falta de registro de supuestos pagos de agrupaciones arrendatarias de pistas a la Corporación”, dice la Municipalidad en el comunicado, que todavía afirma que el monto defraudado sería de $6.011.186

“Todos los arreglos e inversión en la piscina municipal siempre han estado a cargo del departamento de compras, tal como se evidencia en el portal de compras públicas”, agrega.