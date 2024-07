Una joven de 27 años fue estafada por una gitana que le habría ofrecido ayuda en la calle porque veía que tenía energías negativas y que alguien la había “maldecido”. La joven decidió acceder a la accesoria sin que supiera que se convertiría en víctima de una trampa. La mujer terminó robando dos anillos (uno de diamante y otro de platino) y una cadena de oro avaluados en más de $11 millones. La policía investiga el caso.

El hecho sucedió el día 30 de mayo. La abogada Catalina Álamo Misleh presentó una querella en el 4º Juzgado de Garantía por el delito de estafa residual.

Esa historia quedó graficada en la acción presentada el 4 de junio. Ahí se relata que Álamo se dirigía a una sucursal bancaria, ubicada en avenida El Golf, para realizar algunos trámites, cuando fue abordada por una persona que se acercó de manera repentina

Según la abogada, quien trabaja en la Universidad de loa Andes, la mujer tenía cerca de 50 años, el pelo largo, negro y ondulado. Vestía una parka negra, posiblemente con jeans, y era de estatura relativamente baja.

“Comenzó a hablarme con un acento gitano muy marcado. Me pidió indicaciones para llegar a la Clínica Alemana de Las Condes y, después de proporcionarle la información, me dijo: ‘como me

ayudaste y me miraste, yo te voy a bendecir, tengo poderes’. A partir de ese momento, la mujer mostró una habilidad impresionante para manipular y engañar. Comenzó a adularme, diciendo que yo era muy hermosa, y continuó inventando historias elaboradas sobre cómo muchas personas me envidiaban y me habían maldecido. Con un tono convincente y lleno de seguridad, me aseguró que ella tenía poderes para liberarme de esa maldición y que, a partir de su intervención, todo en mi vida mejoraría significativamente”, relató la víctima, de acuerdo con el diario La Tercera, que tuvo acceso a la demanda.

Con sus anillos, la gitana habría hecho un gesto de “cruces” en una de las palmas de la mano de Álamo. Después, la supuesta estafadora dijo que debía bendecir las joyas de la abogada “para que

el hechizo funcionara”.

Dichas joyas eran su anillo de compromiso, de diamantes y platino, avaluado en $10 millones; su argolla de matrimonio, que contiene en el interior el nombre de su marido, avaluada en $600.000, y una cadena de oro avaluada en $500.000.

“Inicialmente, me negué a entregarle mis joyas, explicándole que no me las podía sacar, ya que los anillos me los regaló mi marido y la cadena, mi madre”, aseveró.

La gitana se habría ofendido ante el rechazo inicial de Álamo y, según el relato de la abogada, dijo que era incapaz de robar y que era una buena persona. Incluso, habría pedido que le ofrecieran perdón por la “desconfianza”. “Su insistencia y su habilidad para manipular mis emociones me hicieron sentir culpable y avergonzada por haber dudado de sus intenciones”, admitió la abogada.

Hechizo que convierte joyas en monedas

Finalmente, la abogada cedió a las demandas de la mujer y la estafadora le quitó las joyas con el objetivo de “bendecirlas” y las envolvió en una tela. Mientras lo hacía, le pidió a Álamo que la mirara en los ojos porque si miraba para otro lugar, el “ritual” no iba a funcionar. Además, para que la “limpieza de energías” funcionara, le solicitó que no abriera la tela con las joyas durante dos horas y también recomendó la compra de velas blancas, un labial y un ajo. En caso de que no lo hiciera, “todo saldría mal” en su vida. Según la querella, toda la interacción duró cerca de 10 minutos.

Cuando la abogada abrió la tela, se enteró de que sus joyas ya no estaban más. La gitana habría dejado en su lugar un puñado de monedas.

“Revisé las telas solo para descubrir, con horror, que solo había monedas; mis joyas no estaban. Con amargura, comencé a llorar desconsoladamente, sintiendo una profunda traición y desolación. Jamás pensé que alguien pudiera tener tanta maldad y ser tan siniestro”, dice el documento.

“Este engaño me causó un trauma profundo, afectando no solo mi bienestar emocional y psicológico, sino también causando un daño significativo en mi vida familiar y personal. La angustia y el dolor de la pérdida de mis joyas, que tenían un inmenso valor sentimental y económico, han dejado una herida duradera en mi vida”, afirma Álamo en la querella.

Asimismo, la abogada, quien brinda asesoría legal y representación jurídica a personas y empresas en Chile y en el exterior, de acuerdo con su perfil en Linkedin, presentó al día siguiente de los hechos una denuncia en la Fiscalía.

La gitana desapareció

El fiscal Rodrigo Varela fue designado por la Fiscalía Oriente para investigar el caso, que está siendo perseguido por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros. Además, serán revisadas las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de la presunta hechicera.