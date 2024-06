El día del asesinato, Claudio Maldonado, padre de cinco hijos, asistió al Estadio Monumental junto a dos de sus pequeños para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Colo Colo, el equipo de este hincha, enfrentaba a Universitario de Lima en un amistoso. Sin embargo, todo terminó en tragedia.

Rodrigo, hermano menor de la víctima, describió el fatídico momento.

“Mi sobrino estaba de cumpleaños. Mi hermano llevó al estadio a sus dos hijos, los deja en la entrada del estadio y les dice ‘voy a estacionar el auto y vuelvo’, pero nunca más volvió“, relató con dolor a CHV.

Los atacantes, supuestos fanáticos del equipo peruano, lo interceptaron en la calle Mirador Azul.

“A mi hermano no lo mataron, a mi hermano lo acribillaron. Lo que hicieron con mi hermano fue algo inhumano. Mi hermano no tenía antecedentes, ni siquiera un parte, toda su vida trabajó”, agregó Rodrigo.

Rodrigo recordó a Claudio no solo como su hermano, sino también como una figura paternal. “Mi hermano era como mi padre, me protegía, me cuidaba, me enseñó a respetar. Lo que hicieron con él… no hay palabras. Y yo no tengo miedo”, afirmó con firmeza.

Conmovido, Rodrigo expresó el dolor que siente la familia. “Me mataron a mi papito, y dejaron a mis sobrinos huérfanos. Ellos lo llamaron por teléfono y mi hermano les dijo ‘sí, si ya voy’, y ahí le pegaron y se perdió el teléfono“.

Familia de hincha de Colo Colo busca justicia

La familia Maldonado está devastada.

“Esto nos deja destrozados como familia. Solo queremos que se haga justicia, porque él no fue a hacerle daño a nadie. Acribillaron a una persona”, concluyó Rodrigo, pidiendo que los responsables sean llevados ante la justicia.

Los momentos previos a la muerte de Claudio quedaron registrados en un video que muestra cómo fue perseguido y atacado por un grupo de desconocidos.

Rodrigo se enteró del homicidio a través de los videos difundidos en redes sociales. “Ver esos videos fue devastador, no podía creer lo que le hicieron a mi hermano“, comentó.

Dolor de un hijo

Uno de los hijos de la víctima, Benjamín Gómez, se despidió de su padre a través de Facebook.

“Cuídame desde el paraíso donde te encuentras. Extrañaré todos tus chistes, tus bromas, tus caricias. Te amo… eres y siempre serás el mejor papá“, escribió junto a una serie de fotografías.

Benjamín recordó a Claudio como un hombre que le enseñó valores y lo preparó para enfrentar la vida. “Me enseñaste cómo ser un hijo de bien, nunca me incitaste a lo malo y siempre me preparaste para este momento. Te prometo que nunca dejaré a mis hermanos solos ni a mi familia”, afirmó en su emotiva despedida.