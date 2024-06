El parque “Granjaventura” acusó que el pasado 18 de junio, el Concejo Municipal de La Reina informó la extensión de su contrato de arriendo por solo un año más, lo que implicaría su inminente cierre en 2025.

Se trata de una iniciativa ecológica del sociólogo Óscar Knust que, junto a su esposa actriz Gisela Dragunski, se embarcaron para que niños, jóvenes, adultos mayores y familias completas pudieran disfrutar de un espacio recreativo y educacional al aire libre. Todo esto al interior del Parque Mahuida.

Sin embargo, esto podría cambiar desde 2025, ya que habrá una licitación para decidir quién será el arrendatario donde actualmente opera la granja.

Desde la municipalidad confirman dicha información y aseguran que ello es a causa de que las condiciones del acuerdo, firmado en el año 2000, son diferentes a las actuales exigencias legales.

Desde el municipio detallaron que “el contrato de arriendo es por una superficie de terreno de 20.000 m² y se estipula que deben pagar el 5% del ingreso al público, no pudiendo ser inferior el valor del arriendo a 33 UF”.

Lo que significaría que, a la fecha, Granjaventura ha pagado 33 UF mensuales durante los últimos 24 años, es decir, $1.238.757.

Por ello, se extendió el arriendo por un año más. Sin embargo, en 2025 se “realizará una licitación pública, donde Granjaventura, así como cualquier oferente que así lo desee, podrá participar” y administrar el terreno.

Concejales apoyan a Granjaventura

Si bien los concejales de La Reina aprobaron la extensión de solo un año, no están de acuerdo con la decisión que podría sacar a la granja del lugar.

La concejala Fresia Pérez lamentó que “tuvimos que aprobar, esa es la verdad, no había un Plan B. Puesto que, si no aprobamos, Granjaventura terminaba su contrato a fin de mes. Esto, para mí, por lo menos en mi posición, es sumamente complicado, porque no estoy de acuerdo con esas presiones”.

Mientras que el concejal Rodolfo del Real explicó que “no estoy de acuerdo con lo que se hizo ni la forma cómo se hizo, y efectivamente pedí disculpas públicas a la gente de Granjaventura porque esto se debería haber hecho por lo menos hace 6 meses y no llegar a esta instancia, 12 días antes de que se cumpla el contrato, a aprobar un texto que no conocemos y entre la espada y la pared”.

La defensa de su fundador

Por su parte, el fundador Óscar Knust expresó que “estamos muy angustiados. No sabemos qué proyectos tiene el administrador municipal para este terreno, por qué motivos quieren cerrar Granjaventura. Este es un sueño familiar con una vocación educativa, generar conciencia ambiental para que las nuevas generaciones puedan ser agentes de cambio. Nuestros visitantes se van muy felices, y ese valor que hoy es un patrimonio de La Reina no puede desaparecer”.

“Hace dos años le escribimos a las autoridades pidiendo iniciar conversaciones para la extensión de la permanencia de Granjaventura y desde entonces hemos insistido en distintos espacios y oportunidades. Y la respuesta la venimos a recibir a 12 días que venza el contrato. ¿Por qué?”, añadió.

Municipio acusa deudas

Finalmente, el municipio informó que la empresa “presenta deudas con el Parque Mahuida, por conceptos de servicios básicos, ya que esta Corporación paga las cuentas de luz de todo el parque y sus concesiones”. Las que llegarían a un monto de más de $800 mil.

El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, señaló que “quisiéramos que una oferta de estas características, que opera en un terreno municipal, fuera gratuito para las familias más vulnerables. En ningún caso nosotros los estamos echando, ellos tendrán todo el derecho a participar de la licitación, pero lo que no puede ser es que se opera fuera de las normativas vigentes. Nuestros bienes municipales valen más que 62 pesos el metro cuadrado”.