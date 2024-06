Un violento asalto a una residencia de Maipú, que sucedió durante la madrugada de este miércoles, dejó un matrimonio apavorado. Ellos fueron sorprendidos por delincuentes que ingresaron a la casa e, incluso, agredieron a la señora. “Venimos a vivir acá porque creíamos que era un barrio seguro dentro de Maipú. Tenemos dos plazas, es súper amigable, con niños jugando…”, recordó el marido.

Entre seis y ocho delincuentes llegaron a la residencia en un vehículo particular. Forzaron un portón eléctrico y lograron ingresar al domicilio. Ya al interior, intimidaron al matrimonio con armas de fuego y los retuvieron en una habitación. De esa manera, sustrajeron diversos elementos electrónicos, como computadores, televisores y otros objetos de valor. Después, cargaron el botín en el vehículo de la familia y huyeron con él en dirección desconocida.

“La verdad, yo me percato ya cuando estaban adentro, hablaban entre ellos. Aparte de los gritos y todo eso, había uno que se nota que era como el líder. Todos menores de edad, más de 18 yo no creo. Este líder es el que me pega a la cabeza porque no le quise pasar el anillo de matrimonio. Estamos casados hace un año, entonces era importante, bien simbólico los anillos porque eran de nuestros papás que están muertos”, relató la mujer.

Aun de acuerdo con el hombre, los sujetos eran chilenos, todos estaban vestidos de negro, con pasamontañas y gorro. Además, tenían al menos una pistola. “Los sujetos actuaban con bastante violencia, pero se notaba que no estaban totalmente coordinados, eran inexpertos en el actuar”, dijo.

“Nuestra casa no tiene, en realidad, grandes seguridades, pero efectivamente ya después de esto, lo primero que haremos es cambiar todo lo que es necesario para mantenernos seguros”, finalizó el marido.