Un grupo de cerca de 20 sujetos se reunió en la esquina de las calles San Isidro con Cóndor, en el centro de Santiago, para festejar y ostentar armamentos de alto calibre, como metralleta y machetas. Todo eso a pocos metros de la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros.

El hecho sucedió el pasado lunes, aproximadamente a las 22:00, y fue denunciado por vecinos de edificios cercanos que grabaron videos de lo que sucedía. De acuerdo con testigos, además de la música alta, el grupo también posaba para fotografías con una bandera de República Dominicana, algo que la banda criminal Los Trinitarios suele hacer.

“En el WhatsApp que tenemos de la comunidad, los vecinos que tienen departamentos para este lado alertaron de que había un grupo abundante, cerca de 20 personas, que se veía que manejaban armamentos, como machetes. Se ve en una de las imágenes una arma, al parecer una metralleta. No tenemos la claridad si son verdaderas o no. Espero que no. La verdad es que nos asusta mucho porque no podemos salir con tranquilidad a cualquier hora”, relató una vecina a Meganoticias.

Aun de acuerdo con testigos, los sujetos se quedaron por dos horas en el lugar.

Los vecinos llamaron a Carabineros, pero no obtuvieron respuesta.