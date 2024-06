El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió por la red social X por la prisión preventiva que decretó la justicia.

Fue el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago el que decretó que la máxima medida cautelar para el jefe comunal, acusado de delitos de corrupción.

En específico, la Fiscalía Centro Norte lo acusa de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

Luego de saber la decisión de la jueza Paulina Moya, Jadue escribió en X (ex Twitter) que apelarán a la decisión y que “me juzgan por nuestra gestión transformadora”.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!”, posteó.

