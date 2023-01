Durante la semana pasada se viralizó un video en Twitter que generó opiniones divididas. Se trata de un hecho registrado en las inmediaciones del Metro de Santiago, en donde en uno de sus vagones había un violinista, quien no dejó indiferentes a los pasajeros del tren subterráneo.

Hablamos de Erwin Morales (@ViolinTrapp), un conocido violinista de música urbana, quien interpreta famosas canciones de reggaetón y trap como “Me Porto Bonito” de Bad Bunny, “Bichota” de Karol G, entre otras.

Al ritmo de la música, el video muestra a los pasajeros de Metro con diferentes ánimos. Mientras que unos bailan, graban y cantan las canciones que toca Morales; otros tienen la mirada en el piso.

Luego que un usuario de TikTok publicara el video en la red social, fueron cientos de personas que comenzaron a criticar la acción. Por ejemplo, un internauta compartió el video y comentó: “Estaba ahí (…) yo venía muerto de la pega, después de un día bien mierda y me encontré con esto… me tuve que bajar y esperar otro”.

Estaba ahí, eran entre las 10:30/10:45, de los últimos trenes, yo venía muerto de la pega, después de un día bien mierda y me encontré con esto… me tuve que bajar y esperar otro https://t.co/rLuP4DkBdF

En la misma línea, otros condenaron a Metro de no regular la entrada de personas a sus inmediaciones, el alto volumen de la música y que este tipo de acciones pueden molestar a los pasajeros, quienes se trasladan por el tren capitalino diariamente.

A mi me encanta la música y no me considero amargada. Pero es verdad que estos músicos en el metro son una molestia. No se puede ni hablar por teléfono. Y lo peor, a veces hay más de un grupo tocando en el mismo vagón. Que sigan ganándose la vida, pero en otro espacio 🙏🏻

— NereG (@nereperiodista) January 26, 2023