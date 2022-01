A raíz de una seguidilla de violentos asaltos y homicidios por robo en la región Metropolitana, alcaldes de múltiples comunas de la capital enviaron una carta al Palacio de La Moneda solicitando un aumento en el resguardo de la ciudadanía.

En conversación con Podría Ser Otra Cosa de Radio Bío Bío, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se refirió a lo que exigieron en la carta al presidente Piñera.

“La solicitud es que se hagan cargo de la seguridad pública. tenemos mucho comerciante informal donde se han tenido que requisar armas de fuego, le pedimos al Gobierno que se hagan parte de estas problemáticas pero no hemos tenido respuestas efectivas”, indicó Bobadilla.

Además, explicó que solicitan el orden y persecución pública contra los responsables de hechos de violencia en la capital y a lo largo del país. “Hemos pedido más dotación policial y nos han mandado una cifra ridícula e ineficiente en comparación con lo que pasa en la comuna (…) Acá somos 250 mil personas, y hay días donde hay 4 funcionarios de Carabineros en las calles”, rememoró la jefa comunal.

Así mismo, dio a conocer que la carta fue firmada por al menos 80 alcaldes de comunas a lo largo de Chile, quienes exigen lo mismo. “Nosotros tenemos zonas rojas, tenemos narcotráfico haciendo de las suyas. Hemos salido con la educación, cultura. Aquí no se trata sólo de criminalizar y si no hacemos un trabajo conjunto, esto no queda en nada”, totalizó.

“Los vecinos quieren caminar tranquilos por la calle”, sinceró Bobadilla, y se mostró indignada por hechos que afectan a menores de edad como las temidas “balas locas”.

Escucha la entrevista realizada por Rafael Venegas