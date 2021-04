Una controversial situación afecta a la Municipalidad de Talca luego que vecinos denunciarán ruidos molestos provocados por un generador a petróleo utilizado para cargar buses eléctricos del mismo municipio.

Se trata de la iniciativa “¡Talca Te Mueve!” de la Municipalidad de Talca, proyecto que, según señaló el propio municipio el pasado 6 de enero a través de sus redes sociales, busca “ser un aporte al medioambiente presente y de las futuras generaciones”.

Sin embargo, vecinos de Villa Bicentenario VII denuncian ruidos molestos en el recinto y emisiones de humo por combustión, lo que es producido por un generador eléctrico que se alimenta de petróleo, hecho que sucede en diversos horarios.

Una de las vecinas señaló que “el ruido es todas las mañanas y todas las noches, a veces son las 11 de la noche y siguen ahí, de verdad es súper molesto, te podría asegurar que un día se fueron y se les quedó encendido porque lo sentí toda la noche, yo desde que llegué a vivir aquí lo siento y llegué a esta casa en noviembre del año pasado”.

“El problema es que al parecer aún no conectan la luz para cargarlos, entonces lo hacen por medio de un generador a petróleo que emite un ruido muy fuerte, sobre todo a las personas que vivimos cerca porque la onda expansiva es para todo el sector. Además, considerando que acá las ventanas no son de termopanel el ruido que ingresa es insoportable”, fue otra de las críticas.

Según los vecinos, el sonido cambia de intensidad, como también de horas, cada cierto tiempo. “Algunas veces suena muy fuerte, otras más despacio, pero siempre es muy molesto y a veces lo sentíamos funcionar a las 12 del día, otras como a las 16:00, a las 19:00, un día a las 11:20 de la noche, ahí ya fue mucho y reclamamos con varios vecinos y al día siguiente, 31 de marzo, nos enviaron un WhatsApp”, precisó un poblador.

“Estimados vecinos!! queremos dar las respectivas excusas, por las molestias generadas por los ruidos que emite el generador eléctrico que carga los buses municipales en el sector Villa Bicentenario VII. Queremos informarles que esta situación está en progreso de resolverse, dado que la Corporación Municipal de Desarrollo, propietaria de los buses, está en proceso de la tramitación del empalme ante la CGE”, señala dicho texto.

Agrega que esperan “contar con esta solución definitiva a la brevedad posible, dado el avance del trámite. Dado lo anterior, transitoriamente estamos cargando los buses desde las 18:00 a 20:00 horas, para evitar en la mayor medida las molestias ocasionadas”.

“Esto es momentáneo y de apoyo a la puesta en marcha del proyecto, ya que, el objetivo central es la carga con energía eléctrica… Esperamos su comprensión frente a un proyecto ciudad y progreso”, señala el mensaje de WhatsApp reenviado por la gestora territorial”, sostiene el mensaje.

Sin embargo, hasta la fecha el ruido y las emanaciones del generador continúan molestando a los vecinos, según señalan estos últimos, sin respetar el horario acordado.

“A mi lo que más me molesta es ese humo negro que sale y claramente el ruido del motor, cuando estoy en clases con los niños tengo que tener todo cerrado para que ellos puedan escuchar al profesor, no podemos salir a conversar a la terraza porque tenemos que estar gritando para escucharnos”, precisó una de las afectadas.

Las solicitudes de un vecino

Uno de los vecinos jóvenes del sector señaló que hasta el momento ha realizado “dos consultas al portal de transparencia de la Municipalidad de Talca y una denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente”.

“En respuesta a mis solicitudes me han proporcionado alguna información y en lo demás se justificaron diciendo que ambos (el centro de reciclaje y el terminal de buses y de carga de los transportes, que se encuentran uno al lado del otro) ‘son equipamientos’. Además, me dijeron que la planta de carga es denominada ‘equipamiento depósito de buses’, no sé de dónde sacaron eso y claramente lo hacen para tapar que no tienen recepción municipal”, declaró.

De igual forma, explicó que “el 30 de marzo, vinieron del Seremi de Medio Ambiente a medir la frecuencia del ruido, esto posterior a la denuncia que hice en la Superintendencia del Medio Ambiente el 28 de febrero, y los trabajadores se opusieron a hacer funcionar el generador”.

“Al otro día vinieron nuevamente y al medir, me dijeron que estaba en el límite alto y eran como las 6 de la tarde, a las 9 lo midieron de nuevo y me dijeron que estaba pasado del límite porque a esa hora la tolerancia al ruido es menor, lo que también se está haciendo de manera irregular”, agregó.

En esa línea, señaló entender “la premura del alcalde por hacer funcionar esto rápido como un aprovechamiento político por la reelección y me imagino que le importaba darle hincapié a esto, pero llegando a lo insólito de presentar un bus ecológico que se está cargando con un generador diésel y más encima cargándolos en un lugar que no tiene recepción municipal, lo que lo hace ilegal. Encuentro que es demasiado”.

“Sumado a todo eso, me di cuenta que el agua que usan se satisface desde el área verde. Es tan precario que de un regador sacan un PVC de forma irregular y lo pasan por debajo del pasto”, concluyó el joven.

BioBioChile intentó comunicarse en varias ocasiones con la Municipalidad de Talca —tanto por redes sociales como vía telefónica— para obtener su versión de los hechos, sin embargo, fue imposible.