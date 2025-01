Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Contraloría inicia juicios de cuenta contra ex y actuales funcionarios del Gobierno Regional del Bío Bío, encabezados por el exjefe del servicio, Rodrigo Díaz, quien junto a otras 16 personas debe restituir más de 423 millones de pesos al Fisco por gastos no acreditados en fundaciones del Caso Convenios. Este antecedente se suma a la investigación paralela al escándalo por el Caso Convenios, donde se transfirieron dineros a varias fundaciones. Sergio Giacaman, gobernador, informó que la Contraloría notificó a los 17 sindicados como responsables, aunque no entregó detalles. Los juicios de cuentas involucran a exjefes de división, funcionarios y exempleados, todos vinculados a convenios investigados por la Fiscalía. Gabriel Torres, ex consejero regional, destacó la decisión pero cuestionó su tardanza.